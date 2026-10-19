Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile İtalyan AC Milan kulübünün sahibi Amerikalı "RedBird Capital"ın liderliğindeki bir konsorsiyum arasında, "El-Alemi" lakaplı kulübün sahipliğinin yüzde 70'lik hissesinin satın alınmasına yönelik müzakerelerin başlamasının ardından, Suudi Al-Nassr kulübü yatırım hamlelerinde yeni bir aşamaya girdi. Değeri yaklaşık 1 milyar Suudi riyaline ulaşabilecek olası bir anlaşma söz konusu. Bunu Suudi "Arriyadiyah" gazetesi ortaya çıkardı.

Rapora göre, hedeflenen hissenin tahmini değeri yaklaşık 267 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Takımın ilk futbol kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ise kulübün yüzde 20'sine varan bir hisseyi elinde tutması ve böylece yatırım konsorsiyumunun yanında kulübün sahipliğinde olası bir ortak hâline gelmesi muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, müzakereler hâlâ ilk aşamalarında ve anlaşmanın nihai şartları henüz kesinleşmedi.

Rapor, "RedBird Capital"ın hissenin satın alınmasını görüşmek üzere Kamu Yatırım Fonu ile en az iki toplantı yaptığını ortaya koydu. Ancak fona yakın bir kaynak, Amerikalı şirketin ilgisinin hâlâ erken bir aşamada olduğunu belirterek, görüşmelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceği uyarısında bulundu.

Bu da, ilgili taraflar arasındaki müzakerelerin neyle sonuçlanacağı beklenirken, anlaşmanın geleceğinin hâlâ birçok olasılığa açık olduğu anlamına geliyor.

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Hamleler yeni yatırımcı arayışıyla sınırlı kalmıyor; Kamu Yatırım Fonu, yaklaşık 800 milyon Suudi riyali, yani 213 milyon dolar olarak tahmin edilen Al-Nassr'ın mali yükümlülüklerinin çözülmesine katkı sağlamak amacıyla, yatırım portföyündeki şirketlerle ticari sponsorluk anlaşmaları düzenlemek için çalışıyor.

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Bu hamle, hisse satışına ilişkin devam eden müzakerelerle eş zamanlı olarak, kulübün mali durumunu iyileştirmeyi ve yeni bir yatırım aşamasına girmeye hazırlamayı hedefliyor.

Olası yatırımcılar listesinde, "RedBird Capital"ın yanı sıra, merkezi Riyad'da bulunan ve medya, spor ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren "El-Vesail" şirketinin de yer alması bekleniyor.

Ronaldo'nun Al-Nassr'da hisse sahibi olma ihtimali, Portekizli yıldızın konumu ve küresel etkisinin yanı sıra, kulübe katıldığı andan itibaren kulüple kurduğu sıkı bağ göz önüne alındığında özel bir önem taşıyor.

Anlaşma öne sürülen senaryoya göre ilerlerse, "El-Alemi"nin kaptanı sahada takımı yöneten bir oyuncudan kulübün sahipliğindeki hissedarlardan birine dönüşebilir; bu da yıldızın Suudi kulüple ilişkisinde farklı bir aşamanın kapısını aralayan bir gelişme olur.



