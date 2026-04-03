Amerikan üniversite spor tarihinin en cesur ve tartışmalı adımı olarak nitelendirilen bir hamlede, eski ABD Başkanı Donald Trump, üniversite sporunun idari ve düzenleyici yapısını yeniden şekillendirecek geniş kapsamlı bir yürütme emri imzalamaya hazırlanıyor. Bu, on yıllardır Ulusal Üniversite Sporları Birliği’nin (NCAA) yönetimi altında kalan sisteme yönelik benzeri görülmemiş bir federal müdahale niteliğinde.

Gözlemciler tarafından, değeri milyarlarca dolar olarak tahmin edilen devasa bir spor sistemine hükümetin kontrolünü yeniden dayatma girişimi olarak görülen bu yeni hamle, üniversite sporunun siyasallaşması ve federal otorite ile eğitim kurumları arasındaki bir çatışma alanına dönüşmesi endişelerini uyandırıyor.

Üniversitelerin bağımsızlığını tehdit eden yeni düzenleme

Yürütme emri, üniversite sporcularının ilk kez şöhretlerinden kazanç elde etmelerine izin veren "ad, imaj ve itibar" sisteminin yeniden düzenlenmesine odaklanıyor.

Bu politika sporculara uzun zamandır beklenen mali bağımsızlığı sağlamış olsa da, Trump, tek tip kuralların yokluğunun sözleşmeler ve anlaşmalarda kaos yarattığını düşünüyor ve "mali kargaşayı" sona erdirecek sıkı federal standartlar getirme sözü veriyor.

Ancak eleştirmenler, bu adımın üniversitelerin işlerine doğrudan bir devlet müdahalesi olabileceği ve şimdiye kadar tamamen bağımsız olan spor ve akademik kararlar üzerinde siyasi kontrolün önünü açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Oyuncuların özgürlüğüne yeni kısıtlamalar

Öneri ayrıca, tek seferlik transfer politikasının yeniden yürürlüğe konmasını da içeriyor. Buna göre, bir oyuncu üniversiteler arasında bir kez serbestçe transfer olabilirken, ikinci kez transfer olması durumunda bir yıl boyunca oynamaktan men edilecek.

Kararın destekçileri, bunun "rekabet kaosunu" sınırlayacağını düşünürken, muhalifleri ise bunu oyuncuların özgürlüğünden geri adım ve zamanın geride bıraktığı kısıtlayıcı politikalara dönüş olarak görüyor.

Finansman ve uygunluğu etkileyen reformlar

Yürütme emrinin etkisi mali ve düzenleyici alanlara da uzanıyor. Trump, federal finansmanı ve üniversite burslarını, kurumların yeni NCAA politikalarına ne kadar bağlı olduklarına bağlamayı öneriyor.

Bu da, bu kuralları uygulamayı reddeden üniversitelerin mali desteklerinde kesintilerle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor; bu durum, spor bölümlerinin istikrarını tehdit ediyor ve onları gerçek bir finansman kriziyle karşı karşıya bırakıyor.

Öneri ayrıca, "5'e karşı 5" olarak bilinen yeni bir uygunluk sistemini de içeriyor. Bu sistem, oyunculara 5 sezon oynamak için 5 yıl süre tanıyor ve koronavirüs salgınının getirdiği değişikliklerin ardından katılım takvimlerini birleştirmeyi amaçlıyor.

Bu kararla Trump, üniversite sporunun sınırlarını yeniden çizmekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'de devlet ile spor arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor ve bu adım, üniversite sporundaki rekabetin çehresini sonsuza dek değiştirebilir.

