Roshn Ligi'ndeki transfer piyasası, artık 2023 yazında çizilen tabloya benzemiyor. O dönemde Suudi kulüpler devasa bir satın alma gücüne dönüşmüş, rekor rakamlarla onlarca dünya yıldızına kapılarını açmıştı. Yıllarca süren büyük harcamaların ardından Suudi futbolu, en belirgin başlığı harcamaların rasyonalize edilmesi ve önceliklerin yeniden düzenlenmesi olan yeni bir aşamaya girmiş görünüyor; hem de hırsından ya da büyük transferleri bitirme kabiliyetinden vazgeçmeden.

2026 yazı bu değişimi açıkça ortaya koydu. Suudi kulüplerin transferlere yaptığı harcama, 2025 yazına kıyasla yüzde 26,3 azalarak yaklaşık 407 milyon dolara geriledi. Böylece içinde bulunulan sezon, yıldız transferi projesinin başlangıcından bu yana en az harcamanın yapıldığı sezon oldu.

Yıldız satın almaktan ihtiyaçları belirlemeye

Projenin ilk yıllarında oyuncunun ismi ve pazarlama değeri, Suudi hamlelerinde temel bir faktör oluşturuyordu; ancak bu denklem giderek değişti. Kulüpler artık en önemli soruyla daha çok ilgileniyor: Takımın bu oyuncuya gerçekten ihtiyacı var mı?

Bu dönüşüm, harcamayı azaltmanın mutlaka hırsın gerilemesi anlamına gelmediğini gösteriyor; aksine daha dengeli kadrolar kurma, gereksiz transferleri azaltma ve sözleşmeler ile maaşları uzun vadeli bir projenin parçası olarak ele alma isteğini yansıtıyor.

Ayrıca, kariyerinin son evrelerine ulaşmış büyük isimlere temel olarak dayanmak yerine, yıllar boyunca teknik katkı sunabilecek daha genç oyunculara odaklanma da arttı.

Milyarlar geriliyor, ama büyük transferler yok olmadı

Yeni tablo, Roshn Ligi'nin kasalarını kapattığı anlamına gelmiyor; aksine mali gücünü kullanırken daha seçici hale geldiğini gösteriyor.

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Örneğin Al Hilal, yaz döneminin en büyük transferlerinden birinde, Arsenal'den Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi yaklaşık 65 milyon euro karşılığında bitirdi; kulüp bir yandan da kadrosunu yüksek seviyeli oyuncularla takviye etmeyi sürdürdü.

Aradaki fark şu: Bu kez transfer, yalnızca yıldızlar listesine yeni bir dünya ismi eklemek için değil, takımın kurgusuna dair net bir vizyon dahilinde geliyor. Martinelli 25 yaşında ve bu da uzun vadeli bir sportif yatırım oluşturabilecek oyunculara yönelik yeni eğilimle örtüşüyor.

İşte burada en önemli fikir ortaya çıkıyor: Roshn Ligi harcamayı bırakmadı, ancak parasını nereye koyduğu konusunda daha titiz davranmaya başladı.

Yıldızların ayrılışı ve farklı bir aşamanın başlangıcı

Buna karşılık yaz dönemi, geçen yıllar boyunca ligin imajının bir kısmını oluşturan Karim Benzema, Riyad Mahrez ve Fabinho gibi birçok büyük ismin gidişine sahne oldu; bu, devasa maaşlı tecrübeli oyuncu modeline dayanmanın azalmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Ayrılan her yıldızın yerini daha büyük bir isimle telafi etmek yerine, kulüpler ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmeye başladı. Bu da projenin, ligin küresel imajını inşa etme aşamasından; sürdürülebilirlik, rekabet ve yerel ürünü geliştirmeyle daha bağlantılı bir aşamaya geçtiğini yansıtıyor.

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Bu değişim, Suudi oyunculara gelişmeleri için daha fazla alan tanımak biçimindeki daha büyük bir hedefle de bağlantılı. Zira geçen yıllar, yabancı transferlerin yoğunluğunun yerel yeteneklerin fırsatları üzerindeki etkisine dair soru işaretleri doğurmuştu.

Roshn Ligi transfer sezonunun gücünü yeniden tanımlıyor

Önümüzdeki aşama, transfer sayısıyla ya da kulüplerin harcadığı toplam parayla değil; harcamayı daha güçlü takımlara, daha dengeli bir rekabete ve müsabaka için daha büyük bir piyasa değerine dönüştürmedeki başarısıyla ölçülecek.

Bu nedenle transfer faturasındaki düşüş, Suudi projesinin gerilemesi olarak okunamaz; aksine daha olgun bir aşamaya geçişi temsil ediyor. Öyle bir aşama ki, bir dünya yıldızıyla anlaşmak başlı başına bir hedef değil, takımın ve projenin ihtiyaçlarına hizmet eden bir araç haline geliyor.

Transfer projesinin başında Roshn Ligi'nin en belirgin başlığı milyarlarken, yeni başlık akıllı seçim gibi görünüyor: Daha az transfer, daha isabetli harcama, daha genç yaşlar ve belirli ihtiyaçlar; buna hak eden oyuncu ortaya çıktığında kuralı bozma kabiliyetini de koruyarak.

Bu, kısacası "kim daha çok öder?" çağının sonu ve şunu soran yeni bir çağın başlangıcı: "Kim en iyi nasıl harcayacağını biliyor?"