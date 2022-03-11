Birleşik Krallık hükümetinin Roman Abramovich'in mal varlıklarına el koymasıyla beraber satış süreci süren Chelsea'nin geleceği belirsizliğini korurken, dünyaca ünlü Londra ekibine olan yoğun ilgi de devam ediyor.

Chelsea'yi satın almak isteyen dolar milyarderi Nick Candy de İngiliz devini satın alabilmek için umutlarını koruyor.

Abramovich'in mal varlıklarına el konulmasına rağmen özel bir lisansla maçlarını oynamaya devam edebilecek olan Chelsea'ye dair yaptırımlar da başlarken, Thomas Tuchel'in takımının sezonun geri kalan bölümünde ikinci bir açıklamaya dek iç saha maçlarına bilet satamayacağı kaydedildi.

Ne söylendi?

Chelsea'yi satın almakla yakından ilgilenen Candy'nin, Pazar günü oynanacak Chelsea-Newcastle maçını tribünden takip etmesi beklenen basın sözcüsü Chelsea'nin durumunu incelemeyi sürdüklerini söyledi:

"Abramovich'in mal varlıklarına el konulmasının ardından kulübün içinde bulunduğu durumu incelemeyi sürdürüyoruz.

"Açıkçası bu herkes için belirsizlikle dolu bir durum. Bize göre futbol kulüplerinin sahipleri bireysel şahıslar olmamalı. Kulüpler taraftarlara ait.

"Eğer Chelsea'yi alabilirsek kulübün merkezine taraftarları koyacağımızın sözünü verebilirim"

Birleşik Krallık'taki mevcut düzenlemelerle birlikte Abramovich'in Chelsea'nin satışıyla elde edilecek gelirden faydalanmasının önüne geçilirken, Dijital ve Teknoloji Bakanı Chris Philp kulübü almak isteyen çok sayıda potansiyel alıcının olduğunu söyledi:

"Lisans koşulları şu an için herhangi bir satışa izin vermiyor. Kulübü almak isteyen bir alıcı ortaya çıkarsa hükümete başvurup lisans koşullarının değişmesini talep etmek zorunda.

"Açık konuşmak gerekirse bir satıştan elde edilecek paranın Abramovich'e ait bir banka hesabına geçeceğinden şüphelenirsek, bu satışa izin vermeyeceğiz"

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