Nassr kulübü şu anda boğucu bir mali krizle karşı karşıya bulunuyor ve bu durum, mevcut yaz transfer döneminde kulübün faaliyetlerini açık bir şekilde tehdit ediyor.

Nassr, bu kriz nedeniyle yaz transfer döneminde şu ana kadar herhangi bir transfer gerçekleştiremedi; Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı Real Mallorca'dan kadrosuna katma konusunda anlaşmaya varmasına rağmen, hatta oyuncusu Abdulrahman Ghareeb'in sözleşme yenilemesini bile sonuçlandıramadı.

Suudi Arabistanlı "Al-Riyadiyah" gazetesi, bu krizin nedenini ortaya koydu; gazete, Nassr kulübünün borçlarının şu anda 800 milyon Suudi riyalini aştığını ve bu borçların geçen sezon alınan mali kararlardan kaynaklandığını doğruladı.

Gazete, Nassr'ın sahibi olan Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun, kulübün maddi, taraftar ve pazarlama değerlerini korumak ve bu borçların katlanmasını önlemek amacıyla bu krizle 3 yol üzerinden başa çıkmaya karar verdiğini açıkladı.

İlk yol, mevcut yönetim kurulunun bazı mali yetkilerinin kısıtlanmasını kapsıyor; bu da kulübün mevcut dönemde herhangi bir transfer gerçekleştirmesinin önünde engel oluşturuyor.

Gazete, yönetim kurulunun kulübün gelirlerinden nakit akışı sağlamadığı sürece, Nassr'ın mevcut yaz transfer döneminde herhangi bir yeni transfer yapmayacağına dikkat çekti.

İşte bu amaçla ikinci yol devreye girdi; bu da ticari gelirleri artırmak, giderleri düzenlemek, kulübü içinde bulunduğu mali krizden kurtarmak için bir zaman planıyla birlikte tavsiyeler ve çözümler sunmak üzere mali, ticari ve hukuki danışmanlık şirketleriyle anlaşma yapılmasını içeriyor.

Üçüncü ve son yola gelince, bu da Nassr kulübünü satın almak isteyen tekliflerin değerlendirilmesini kapsıyor; Kamu Yatırım Fonu masasında iki ciddi teklifi değerlendiriyor, ancak satın almanın kısmi olmasını tercih ediyor.

Nassr taraftarları, geleneksel komşusu ve rakibi Hilal'in izinden giderek üçüncü çözümün mümkün olan en kısa sürede gelmesini umuyor; Hilal geçtiğimiz nisan ayında Prens Velid bin Talal'a ait Kingdom Holding şirketi tarafından satın alınmıştı.