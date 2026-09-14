Cumartesi, 19 Ekim'de yapılması planlanan olağan yıllık genel kurulun sadece 5 gün öncesinde, Juan Camprubí liderliğindeki muhalif "Som un Clam" grubu, Barcelona kulübü yönetim kurulunun karşısında ağır çaplı bir bomba patlattı.

Bu, grubun Katalan kulübünün mali durumunu analiz ettiği ayrıntılı bir açıklama sırasında gerçekleşti; grup, yönetim kurulundan "yapıcı bir ruhla ve suçlamalar yöneltmeden" on yakıcı soruyu yanıtlamasını istedi, ancak açıklama özünde doğrudan bir kötü yönetim suçlamasıydı.

Grubun açıklaması, Barcelona'nın mali krizinin sona ermediğini, aksine derinleştiğini ortaya koyan şok edici rakamları Joan Laporta başkanlığındaki Barcelona yönetim kurulunun masasına koydu.

Açıklamaya göre, kulübün toplam borcu 2,441 milyar euroya ulaşarak, borç yalnızca bir yılda 357 milyon euro artmasının ardından kulübü Avrupa'nın en borçlu kulübü haline getirdi; bunun 676,7 milyon eurosu kısa vadede ödenmesi gereken tutar.

Grup, tuhaf bir çelişkiyi sorguladı: 354,4 milyon euro değerindeki yeni bir finansman, nakit likiditenin 91,5 milyon euro düşmesini engellememişken ve faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı negatif kalmışken ekonomik istikrardan nasıl söz edilebilir? Yönetimin milyar euroyu aşan rekor gelirler elde ettiğini kutlamasına rağmen, 114,2 milyon euroya ulaşan mali giderler, faaliyet kârlarındaki her türlü iyileşmeyi baltaladı.

Sorular borçlarla sınırlı kalmadı, kulübün en önemli projesi olan "Espai Barça"ya kadar uzandı; grup burada kesin açıklamalar talep etti: Stat için ödenmesi gereken kalan tutar tam olarak nedir? İnşaatı ne zaman tamamlanacak? Yeni "Palau Blaugrana" salonu için gerçek plan nedir? Kulüp, gecikmeden kaynaklanan zararlar için inşaat şirketinden tazminat talep edecek mi? Üyeler oturacakları yerleri ve sezonluk bilet fiyatını ne zaman öğrenecek?

Açıklama ayrıca, eksi 168 milyon euroya gerileyen özkaynaklar dosyasını da açtı ve bunun sonucunda UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarının ihlal edilmesini gündeme getirdi; bu ihlal kulübe halihazırda 15 milyon euroya mal oldu ve ceza ilave 45 milyon euroya kadar çıkabilir.

Grup, tüzüğün 67. maddesinin, yönetim kurulunu erken görevden alma tehdidi altında iki mali yıl içinde zararları telafi etmeye ve özkaynak dengesini yeniden sağlamaya mecbur ettiğini, ancak mevcut yönetim kurulunun 2021'den bu yana bu maddenin uygulanmasını askıya aldığını, net değerin ise hâlâ negatif olduğunu belirtti.

On soru, daha az ciddi olmayan başka sorgulamaları da içeriyordu: Barcelona'nın "Barcelona Stüdyoları"ndaki payını, varlık halihazırda değerinde %69'luk bir değer düşüklüğü zararına uğramışken, %53,4'ten %63,14'e çıkarmayı haklı çıkaran iş planı nedir? 2026/27 bütçesi sporcuların maaşlarını neredeyse pandemi öncesi seviyelere, 2019/20 sezonundaki 636 milyon euroya karşılık 633 milyon euroya geri getirdiyse, maaş kontrolleri nerede?

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Açıklama ayrıca, sportif olmayan yapının beş yıl içinde %60 oranında büyümesinin gerekçesine ilişkin de sorgulama içeriyordu. Mali dengeyi sağlamak için oyuncuların düzenli olarak satılması zorunlu hale mi geldi ve Barcelona yapısal olarak satıcı bir kulübe mi dönüştü? Son olarak, dört yıl üst üste taahhütlere uyulmamasının ve bu yıl 22 milyon euroluk ilave negatif bir sapmanın ardından 2026/27 bütçesinin güvenilirliği ne düzeyde?

"Som un Clam" hareketi, açıklamasını yönetime yönelik net bir mesajla tamamladı: "Kulübümüzün geleceğini inşa etmek ve korumak için net cevaplar şart. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca sahada heyecanlı kalmamızı sağlayacak, güçlü ve sağlam bir mali duruma sahip bir kulüp istiyoruz."