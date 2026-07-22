Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, gelecek sezon vatandaşı Enzo Millot'nun yerini doldurmak amacıyla gözünü Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yıldızına dikti.

Basında çıkan haberler, Al Ahli'nin Portekizli sportif direktörü Rui Pedro'nun Millot'yu gelecek sezona yönelik planlarının dışında bıraktığını doğrulamış, kulübün onun yerine yeni bir oyuncu arayışına başladığını belirtmişti.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Al Ahli'nin Millot'nun yerine hedeflediği oyuncunun bir diğer Fransız olan Roma orta saha oyuncusu Manu Koné olduğunu açıkladı.

Koné, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası finallerinde 5 maça çıkarak, bunların 4'ünde ilk 11'de yer alıp dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti; ancak herhangi bir gol atmadı veya asist yapmadı.

25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmak Al Ahli için kolay olmayacak, zira Koné başta Arsenal, Manchester United ve Atletico Madrid olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.

Longari'nin resmî "X" hesabından yaptığı paylaşıma göre Suudi kulübü, orta sahada bir diğer oyuncuyu daha hedefliyor: Geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Everton'dan ayrılan Senegalli Idrissa Gueye.

Al Ahli, Koné veya Gueye'yi ancak yaz transfer döneminde Millot'dan kurtulduktan sonra kadrosuna katabilecek; ki oyuncunun herhangi bir teklif almaması göz önüne alındığında bu durum zor görünüyor.

Millot, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alman ekibi Stuttgart'tan Al Ahli'ye katılmıştı ve son dönemde performansı düşmeden önce sezona son derece güçlü bir başlangıç yapmıştı.

Fransız orta saha oyuncusunun geçen sezon Al Ahli formasıyla çeşitli kupalarda 40 maça çıktığı, bu süreçte 9 gol atıp 7 asist yaptığı hatırlatılıyor.