Milner: Klopp'un antrenmanlarında gençler kusuyordu

Liverpool'un deneyimli futbolcusu James Milner, teknik direktör Klopp'un takıma ilk geldiğinde yaptırdığı antrenmanların çok zor olduğunu söyledi.

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu 'un 32 yaşındaki futbolcusu James Milner, teknik direktör Jürgen Klopp ile yaptıkları ilk antrenmanın şok edici derecede olduğunu itiraf etti.

Sky Sports'a verdiği röportajında Ekim 2015'te takımın başına geçen Klopp'un antrenman teknikleri karşısında çok zorlandıklarını belirten Milner şunları söyledi:

"Klopp'un takıma geldiği ilk zamanda yaptırdığı antrenmanlarda genç oyuncuların saha kenarında kustuğunu görünce neyle karşı karşıya olduğumuzu anladık."

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Daha fazla takım

"Bu antrenmanlara uyum sağlamamız gerekti. Başlarda çok fazla sakatlanan oyuncu oldu. Herkes bu şekilde çalışamayacağımızı söylüyordu. Klopp ile çıktığımız ilk maçta, maçında, tempoyu ve yoğunluğu görebiliyordunuz."

"Gerçekten çok saçma bir seviyeydi. Brendan Rodgers yönetiminde de yavaş tempoda oynamıyorduk. Hocamızın yöntemleri ve nasıl oynamamızı istediğini görerek bu yolculuğa başladık."

"Adım adım uyum sağlamaya başladık. Bir hafta kalitemizi ortaya koyuyorduk, bir sonraki hafta çok daha üstüne çıkmış oluyorduk. Bu bir süreçti. İstikrar sağlamaya ve nihayetinde daha kapsamlı bir takım olmayı, zor yollarla kazanmayı öğrendik."