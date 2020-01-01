Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül'de Macaristan, 6 Eylül'de de Sırbistan ile karşılaşacak .

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, ve ile birlikte yer alıyor. Ay Yıldızlılar, gruptaki ilk maçını Macaristan ile oynayacak.

-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Miller daha sonra 6 Eylül pazar günü saat 21:45'te deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu maç da TRT Spor ekranlarında olacak.

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Milli Takım'ın sonraki dört maçının programı

11 Ekim: Rusya-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Sırbistan

15 Kasım: Türkiye-Rusya

18 Kasım: Macaristan-Türkiye

Turnuvanın statüsü

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak.

B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.

Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri bağlantısı

Dünya Kupası Elemeleri'nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan 'da düzenlenecek finallere yükselecek.

Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.