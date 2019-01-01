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Türkiye'nin Euro 2020 Elemeleri'ndeki fikstürü

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Euro 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin fikstürü burada...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın detaylı fikstürü burada...

H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye, gruptaki ilk dört maçını geride bıraktı.

Grup maçlarına üçte üçle başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk puan kaybını ise İzlanda'ya 2-1 mağlup olarak yaşadı.

Editörün Seçtikleri

Türkiye'nin Euro 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

TARİH MAÇ
22 Mart 2019 Arnavutluk 0-2 Türkiye
25 Mart 2019 Türkiye 4-0 Moldova
8 Haziran 2019 Türkiye 2-0 Fransa
11 Haziran 2019 İzlanda 2-1 Türkiye
7 Eylül 2019 Türkiye - Andorra
10 Eylül 2019 Moldova - Türkiye
11 Ekim 2019 Türkiye - Arnavutluk
14 Ekim 2019 Fransa - Türkiye
14 Kasım 2019 Türkiye - İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra - Türkiye

 

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