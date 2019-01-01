Türkiye'nin Euro 2020 Elemeleri'ndeki fikstürü

Euro 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin fikstürü burada...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ( ) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın detaylı fikstürü burada...

H Grubu'nda , İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden , gruptaki ilk dört maçını geride bıraktı.

Grup maçlarına üçte üçle başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk puan kaybını ise İzlanda'ya 2-1 mağlup olarak yaşadı.

Türkiye'nin Euro 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle: