Türkiye'nin Euro 2020 Elemeleri'ndeki fikstürü
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AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın detaylı fikstürü burada...
H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye, gruptaki ilk dört maçını geride bıraktı.
Grup maçlarına üçte üçle başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk puan kaybını ise İzlanda'ya 2-1 mağlup olarak yaşadı.
Türkiye'nin Euro 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:
|TARİH
|MAÇ
|22 Mart 2019
|Arnavutluk 0-2 Türkiye
|25 Mart 2019
|Türkiye 4-0 Moldova
|8 Haziran 2019
|Türkiye 2-0 Fransa
|11 Haziran 2019
|İzlanda 2-1 Türkiye
|7 Eylül 2019
|Türkiye - Andorra
|10 Eylül 2019
|Moldova - Türkiye
|11 Ekim 2019
|Türkiye - Arnavutluk
|14 Ekim 2019
|Fransa - Türkiye
|14 Kasım 2019
|Türkiye - İzlanda
|17 Kasım 2019
|Andorra - Türkiye