Milli takımın 97 yıllık laneti sürüyor: Kahrolduk

A Milli Takımın Letonya karşısındaki 97 yıllık şanssızlığı 2022 Dünya Kupası elemelerinde de sürdü, Şenol Güneş ise, 'Kahrolduk' dedi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım, Hollanda ve Norveç zaferlerinin ardından Letonya karşısında galibiyet aradı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 berberlikle sonuçlandı ve Türkiye'nin Letonya kâbusu sürdü.

22 Haziran 1924'te Riga'da yapılan özel maçta Letonya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye o tarihten bu yana Kuzey Avrupalıları mağlup edemedi.

Türkiye - Letonya maçları

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

19 Kasım 2003'te İstanbul'da, İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Şenol Güneş ne söyledi?

Şenol Güneş beraberlik sonucundan mutlu olmadıklarını dile getirerek, "Kahrolduk" diyor.

"Üzgünüz, istediğimizi yapamadık. Avantajımızda kayıplar oldu. Alacağımız 3 puan bizi çok daha avantajlı hale getirebilirdi. Uzun bir zaman sonra Letonya'yı yenmek istiyorduk, oyuncularımız çok istekliydi"

"3 oyuncuyu adale gerginliğinden ötürü oyundan almak zorunda kaldım. Sahada olup da yorgun olan oyuncularımız da vardı. Bu tarz agresif oynayan takımlara karşı baskı yapmak gerekirdi. Bu yaptığımızı söyleyemeyiz. Daha diri olmamız gerekirdi."

"Uzun bir aradan sonra Letonya'yı yenme şansımız vardı. Oyuncular da istiyordu ama olmadı. Kahrolma şeklinde bir üzüntü var."

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