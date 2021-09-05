"Milli takımı ülkeyi birleştirmek yerine suçluların cebini doldurmak isteyen başka suçlular yönetiyor!"

Milli takıma davet edilmeyen yıldız oyuncu ülke futbolunun içinde bulunduğu durum nedeniyle isyan etti.

Everton'ın Bosna Hersekli kalecisi Asmir Begovic, ülkesinin futbol federasyonunu ve milli takım yönetimini eleştirdi. Dünya Kupası Elemeleri için kadroya davet edilmeyen ve formayı Konyaspor forması giyen Ibrahim Sehic'e kaptıran 34 yaşındaki kaleci, federasyonun milli takımı suçluların ceplerini doldurmak için kullandığını öne sürdü.

Correct. Led by criminals. Vico, Miske, Petev, a band of agents. Instead of being a football team uniting a country we have become an eBay page to fill the pockets of criminals. Eto vam…. https://t.co/YYdqLt84UX — Asmir Begovic (@asmir1) September 4, 2021

Milli takımın ülkedeki tüm unsurları birleştiren bir yapı olması gerektiğinin altını çizen Begovic, yöneticilerin buna yönelik adımlar atmadığını söyledi. Bosnalı gazeteci Saša Ibrulj'un milli takımın seyircilerin ilgisini kaybetmesine ilişkin olarak attığı tweeti alıntılayan Begovic, durumun sorumlusu olarak federasyonu gösterdi.

Türkiye'den birçok oyuncu var

Bosna Hersek futbolunun suçlular tarafından yönetildiğini belirten Begovic, "Milli takım Vico, Miske, Petev ve başka bir grup menajer tarafından yönetiliyor. Bir ülkeyi birleştiren bir takım olmak yerine bir grup suçlunun cebini dolduran bir eBay sayfası haline geldik" ifadelerini kullanırken, bu yorum kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan Bosna Hersek grubunda oynadığı üç maçta galibiyet alamamıştı. İki beraberlikle grupta dördüncü sırada yer alan Bosna Hersek'te Sehic'in yanı sıra kariyerlerini Süper Lig takımlarında sürdüren Pjanic, Mihojevic, Hadziahmetovic ve Rahmanovic gibi isimler de forma giyiyor.

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