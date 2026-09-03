Ülkedeki tüm lig ve branşlarda, erkek ve kadın liglerinden futsala ve plaj futboluna kadar, önümüzdeki maç haftasında karşılaşmalar ilk yarının tam onuncu dakikasında durdurulacak.

Arjantin Federasyonu'nun resmi açıklamayla duyurduğu üzere, Rosario'lu süper yıldıza Albiceleste'nin mavi-beyaz formasıyla yaptığı hizmetler için bir dakikalık alkışla teşekkür etmek amacıyla maçlar durdurulacak.

Bu uygulamanın bir ön izlemesi Arjantin Kupası'nda zaten görüldü: Boca Juniors ile Velez Sarsfield arasında Mario-Alberto-Kempes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Inter Miami'nin hücum oyuncusu için yapılan saygı duruşuna statta bulunan herkes katıldı.

Sembolik alkışın yanı sıra, AFA yönetim kurulunun kararı, uygun video teknolojisine sahip tüm statları maç öncesinde Messi'nin vedasına ilişkin federasyonun resmi videosunu yayınlamakla yükümlü kılıyor. Ayrıca tribünlerdeki taraftarların da bayraklar, tezahüratlar ve sevinç gösterileriyle bu aksiyona eşlik etmesi bekleniyor.

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Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı için kaç gol attı?

Onuncu dakikanın seçilmesi, 39 yaşındaki forvetin forma numarasına bir gönderme niteliği taşıyor. Messi, yıllar boyunca milli takıma damga vurdu ve tarihi rekorlar bıraktı: 207 maç ve 125 golle hem oynanan maç sayısında hem de atılan gollerde tüm zamanların istatistiğinde rekor sahibi olarak zirvede yer alıyor.

Federasyonun bu kararından önce kaptanın veda açıklaması gelmişti. Forvet oyuncusu geçen pazartesi günü Instagram kanalında yayımladığı bir mektupla milli takımdaki kariyerini noktaladı.

Bu mektupta kararının gerekçelerini açıkladı ve yıllar boyunca verdiği destek için ülkesindeki taraftarlara teşekkür etti. Federasyon çevrelerinde kendi ülkesinde bir veda maçı düzenlenmesi umudu sürerken, AFA da bu son talimatla süper yıldızın sportif yaşam boyu başarısına yönelik ilk takdir işaretini vermiş oldu.