Vedanın gözyaşlarının uzun yılların anılarıyla harmanlandığı bir gecede Lionel Messi, Benin karşılaşmasının sona ermesinin ardından Arjantin Milli Takımı taraftarlarının önünde durdu ve "Tango" formasıyla son kez sahaya çıktığı bu anda mikrofonu eline alarak taraftarlara dokunaklı sözler yöneltti.

Messi, çarşamba sabahının erken saatlerinde Arjantin forması altındaki son maçına çıktı ve Benin'i "hazırlık maçında" karşılıksız 3 golle mağlup eden takımına bir gol ve iki asistle katkı verdi.

Messi, maçın ardından taraftarlar önünde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok fazla duygu hissettim ve ilk aklıma gelen babam oldu. Bunca yıl boyunca milli takımın renklerini savunmak benim için büyük bir gururdu."

Arjantin'in kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "En zor anlarda bile asla pes etmedim, her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini ortaya koydum. Hep hayatım boyunca milli takımla oynamayı diledim, çünkü Arjantin ile oynamak başınıza gelebilecek en güzel şeydir."

Messi, milli takımla olan yolculuğu hakkında şöyle devam etti: "Zamanının geldiğini hissediyorum. Son Dünya Kupası bizi çok etkiledi ve hayalimiz dünya şampiyonu olmaktı. Her şeyimizi ortaya koyduk, her zaman yaptığımız gibi mücadele ettik ve bu renkleri sahip olduğumuz her şeyle savunduk."

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Arjantin'in yıldızı, takım arkadaşlarına ve ülkesinin taraftarlarına bir mesaj yöneltti: "Birlikte geçirdiğimiz bunca yıl için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çocukluğumdan beri gördüğüm hayali gerçekleştirmemi sağladılar. Ülkenin dört bir yanında oynadığım için şanslıydım ve baştan sona herkesin sevgisine mazhar oldum."

Messi, milli takımla yaşadığı en güzel anılardan birini de hatırladı: "Kariyerimin en güzel günlerinden birini burada yaşadım ve o gün yaşadıklarımı asla unutmayacağım. Bugün ise hayatımın en hüzünlü günlerinden biri."

Messi, Arjantin Milli Takımı'nın destekçisi olmaya devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Her zaman milli takımın yanında olacağım ve onu bırakmayacağım, yeni konumumdan renklerini savunacağım ve bu oyunculara taraftar olacağım. Birlik olduğumuzda olabileceğimiz en güçlü halde oluruz ve tüm engelleri aşabiliriz."

"Tango"nun kaptanı, bu yolculuğu paylaştığı kuşağa övgüler dizdi: "Zor anlar, bir grubun ruhunu ortaya çıkaran anlardır ve bu yüzden bu grup istisnaiydi. Arjantinli olduğum için minnettarım, Arjantinli olmaktan gurur duyuyorum ve bu hayalleri sizlerle gerçekleştirdiğim için gururluyum."

Messi, sözlerini taraftarlara duygusal bir mesajla noktaladı: "Şu anda her zamankinden daha çok konuşuyorum, size şunu söylemek istiyorum: Sizi seviyorum. Sizi seviyorum."