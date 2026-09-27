Eric Garcia, İngiltere maçı öncesindeki ısınmada sol dizinde rahatsızlık hissetmesinin ardından İspanya Milli Takımı kampından ayrıldı. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin hesaplarını altüst eden bu gelişme, tıbbi tetkiklere göre ciddi bir sakatlığa dönüşmedi.

İspanya Futbol Federasyonu, Garcia'nın rahatsızlık hissetmesinin ardından tetkiklerden geçtiğini, herhangi bir riskten kaçınmak için milli takım kampından çıkarılmasına karar verildiğini ve yerine Atletico Madrid savunmacısı Robin Le Normand'ın çağrıldığını doğruladı.

Garcia, Wembley'de İngiltere karşısında ilk 11'de başlamaya hazırlanıyordu, ancak ısınma sırasında hissettiği rahatsızlık teknik ekibi son dakikada değişikliğe gitmeye yöneltti ve ilk 11'de onun yerine Marc Bobal sahaya çıktı.

Tetkikler ciddi bir sakatlık ortaya koymamış olsa da, tıbbi ekip özellikle milli takımın yaklaşan maçları nedeniyle oyuncuyla ilgili risk almamayı tercih etti. Garcia, durumunun takibini sürdürmek üzere önümüzdeki saatlerde Barcelona'ya dönecek.

Bu karar, Barcelona ve Hansi Flick için bir rahatlama kaynağı oldu; zira İspanyol savunmacı, sezon başından bu yana Alman teknik direktörün hesaplarında temel unsurlardan biri haline geldi.

Garcia, La Liga'da bu ana kadar oynadığı 6 maçın tamamında ilk 11'de başlayarak kendini Barcelona'da asıl sağ bek olarak kabul ettirdi ve bu mevkide Jules Kounde'nin önüne geçti.

Sağ kanatta Lamine Yamal ile kurduğu uyum ve savunmadaki seviyesi de Flick'in ona güvenmesinin başlıca nedenlerinden biriydi. Barcelona bu arada maçlarla dolu bir aya hazırlanıyor; milli takım arasının ardından Getafe maçıyla başlayacak takım, ardından Galatasaray, Real Betis ve Paris Saint-Germain ile karşılaşacak, sezonun ilk El Clasico'sunda ise 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Real Madrid'i konuk edecek.