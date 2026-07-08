Milli takımdan emekli olduktan sonra... Neymar, hayranlarını şok edecek bir karar almayı düşünüyor

Çarşamba günü yayınlanan bir haberde, Brezilyalı Neymar’ın Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendikten sonra geleceği hakkında önemli bir karar almayı değerlendirdiği ortaya çıktı.

Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Norveç'e yenilerek son 16 turunda elenmesiyle Neymar, 33 yaşında ve Seleção formasıyla 130 uluslararası maça çıkıp 80 gol attıktan sonra milli takım kariyerini sonlandırdı.

2010 yılından beri milli takımda forma giyen oyuncunun kariyerinde bu erken son, bir dönüm noktası niteliğinde; Neymar, futbolu tamamen bırakabilir.

"UOL" sitesine göre, Santos'ta forma giyen oyuncu futbol kariyerinin geleceğini değerlendiriyor ve şu anda ya da önümüzdeki Aralık ayında Santos ile olan sözleşmesi sona erdiğinde emekli olmayı düşünüyor.

Yakın çevresi, Brezilya basınına verdikleri röportajlarda bu olasılığı doğruladı; oyuncu, son 16 yıldır Brezilya'yı temsil etmesine rağmen basından gelen baskıdan ve çabalarının takdir edilmemesinden dolayı yorgunluk ve sıkıntı hissediyor.

Neymar, önümüzdeki günlerde kararını verecek; Santos ile antrenmanlara ne zaman döneceği henüz belli değil.

Üçüncü bir seçenek daha var, ancak bu seçenek daha az olası görünüyor: Baskının daha az olduğu bir kulübe transfer olmak.