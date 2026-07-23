Milli takımda Serie A “Antonio’yu seçiyor”: Conte’nin teknik direktörlük oranı sert düştü, bahisçilere göre Mancini devre dışı kaldı

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün seçimi için hareketli ve belki de belirleyici saatler yaşanıyor. Serie A Ligi’nin Genel Kurul için toplandığı günde, İtalya’nın en üst ligindeki kulüplerin Antonio Conte isminde milli takım kulübesi için tercih edilen adayı belirlediği öne sürüldü. Planetwin365 ve Goldbet’in bahis analistlerinin değerlendirmesine göre bu hamle kartları yeniden karıyor ve Conte’nin ikinci dönemi için oranı, yalnızca yirmi dört saat önceki 12,00’ye kıyasla 2,75’e kadar düşürüyor. Böylece Napoli ve Juventus’un eski teknik direktörü, Andrea Pirlo ile birlikte teknik direktörlük görevi için yeniden pole pozisyonuna yerleşiyor.





Pep Guardiola ise 3,50 oranla takibini sürdürüyor; cazip bir ihtimal olsa da ekonomik açıdan soru işaretleri taşıyan bir seçenek. Bu arada dün akşam Roberto Mancini, FIGC’nin yeni yönetimiyle herhangi bir temas olmadığını açıkladı. Böylece sıcak isimlerden biri olarak görülen ve İtalya’yı EURO 2021 zaferine taşıyan teknik direktör, bahis şirketlerine göre yarışın dışında kalmış durumda ve tabloda 7,50 oranla yer alıyor. Kısacası tablo sürekli değişiyor; kim bilir, belki de daha bu akşam, Genel Kurul sonrası yapılması beklenen basın açıklamasıyla senaryo yeniden değişebilir.