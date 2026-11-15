Milli takımda oynasa da oynamasa da bahis şirketleri Tresoldi'yi İtalya'da görüyor: Milan'a transferine 3,00 oran veriliyor

Reklam

İtalya ya da Almanya, iki milli takımın da kadrosuna katmak istediği İtalyan-Alman forvet Nicolò Tresoldi'nin yapmak zorunda kalacağı tek tercih olmayabilir. Brugge ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın forveti, kış transfer döneminde kendisiyle ilgilenen çeşitli Serie A kulüpleri arasında da seçim yapabilir.

Bahis şirketlerine göre en güçlü ihtimal, Gonçalo Ramos ve Camarda'nın mevcut performansından memnun olmayan Milan. Tresoldi'nin Milan'a transferine Sisal ve Snai'de 3,00 oran veriliyor. Tresoldi'nin Milan taraftarı olması önemli bir etken olabilir, ancak belirleyici olmayabilir. Bahis listesinde ilk alternatif, hücum hattını güçlendirmek isteyen Roma. Ocak ayında Gian Piero Gasperini'nin çalıştırdığı takımda forma giymesine 7,50 oran veriliyor.

Oranlarda ilk üçü, Cesc Fabregas'ın elindeki kadroyu daha da rekabetçi hâle getirmek isteyen Como tamamlıyor; bu seçeneğin oranı 9,00. Daha geride, 12,00 oranla İtalya şampiyonu Inter (hücum hattı kesinlikle düşük seviyede olmasa da) ve Kolo Muani ile Woltemade'nin gol önündeki performanslarından, en azından ligde, pek memnun olmadığı kesin olan Juventus bulunuyor.