Dünya Kupası elemelerinde İrlanda Cumhuriyeti ağlarını iki kez havalandıran Cristiano Ronaldo, Ali Daei'yi geride bırakarak erkeklerde milli takımlar tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.

Portekiz adına 182 maçta 115 gol kaydeden Ronaldo, Portekiz'in şampiyonluğa ulaştığı Euro 2016'da üç, Dünya Kupalarında ise yedi kez gol sevinci yaşadı.

Ancak Ronaldo'nun tüm zamanların en golcüsü unvanına kavuşabilmek için Christine Sinclair'ın inanılması güç rekorunu geçmesi gerekiyor.

Christine Sinclair kimdir?

Genellikle forvet arkası pozisyonunda oynayan Christine Sinclair, Kanada milli takımının ve Portland Thorns'un kaptanı.

Tüm kariyerini Kuzey Amerika'da geçiren 38 yaşındaki oyuncu, 2008 Profesyonel Kadınlar Ligi (WPS) seçmelerinde sekizinci sıradan FC Gold Pride tarafından seçilmişti. Sinclair üniversite yıllarında ise Portland Pilots forması giymişti.

2011'de Western New York Flash kadrosuna katılan Sinclair, iki yıl sonra, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin (NWSL) açılış sezonunda Thorns'a imza attı ve o günden bu yana kariyerini Portland'da sürdürüyor.

Kanada'yı beş kez Dünya Kupası'nda ve üç kez Olimpiyat'ta temsil eden Sinclair, iki bronz madalyanın ardından 2021'de hayalindeki altın madalyaya ulaşmayı başardı. İkişer kez WPS ve NWSL şampiyonu olan, 2021'de ise NWSL Challenge Kupası'nı kaldıran Sinclair, Kanada tarihinin en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor.

Christine Sinclair'ın milli takımdaki rekoru kaç gol?

Sinclair, Kanada adına çıktığı 306 maçta 188 gol attı. Ocak 2020'de CONCACAF Kadınlar Olimpik elemelerinde St Kitts and Nevis'e attığı iki golle 185 gole ulaşan Sinclair, rekoru eline geçirmişti.

Sinclair maçın ardından Twitter'dan, "Herkese mesajlar için teşekkür ederim. Çok fazla mesaj aldım. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, ekibimize, arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Sizler olmadan 185'e ulaşamazdım" mesajını paylaşmıştı.

Önceki rekor ABD Kadın Milli Takımı'nın iki Olimpiyat madalyalı ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası apoletli santraforu Abby Wambach'e aitti. Milli takımda 255 maçta 184 gol atan Wambach 2015'te emekli olmuştu.

Christine Sinclair'ın diğer rekorları

Kanada tarihinin en golcü ismi olan Sinclair, aynı zamanda 306 kez ile kadınlarda ve erkeklerde milli takım formasını en fazla taşıyan isim. Bu sayı onu tarihte dördüncü sıraya yerleştiriyor. İlk üçte ABD'li oyuncular Kristine Lilly (354), Carli Lloyd (316) ve Christie Pearce (311) yer alıyor.

Dünya Kupası'na dört kez takım kaptanı olarak katılarak bir başka rekora daha imza atan Sinclair, Marta'yla birlikte beş ayrı turnuvada gol atan iki isimden biri. Sinclair, Londra 2012'de attığı altı golle, tek bir Olimpik turnuvada en fazla gol atma rekorunu da elinde tutuyordu. Fakat bu rekor 2021'de Wivianne Miedema tarafından kırıldı.

Sinclair ayrıca, Kanada'da yılın kadın sporcusuna verilen prestijli Bobbie Rosenfeld ödülünü birden fazla kez kazanan tek isim. Sinclair, Kanada'da 14 kez yılın futbolcusu seçilerek inanılmaz bir başarıya ulaştı.

Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan diğer oyuncular

Şu anda milli takım seviyesinde Ronaldo'dan fazla golü bulunan sekiz kadın oyuncu var.

Bunlar; Brezilyalı efsane Marta (115), İskoç Julie Fleeting (116), Alman Birgit Prinz (128) ile ABD'li dörtlü Lilly (130), Lloyd (134), Mia Hamm (158) ve Wambach (184).

Arjantin formasıyla henüz 100 gol barajını aşamayan Lionel Messi, kısa süre önce milli takımda 80 gole ulaşan ilk Güney Amerikalı oyuncu olmuştu.

*İstatistikler 20 Şubat 2022 itibarıyla günceldir

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