Milli Takım'da altyapı devrimi: Efsanevi hokey antrenörü geliyor

Hamit Altıntop, Hoffenheim mucizesinin mimarlarından birini altyapının başına getirmek için girişimlere başladı.

A Milli Takım’da Hamit Altıntop’un Stefan Kuntz’la Alman ekolü hamlesi altyapıyla devam ediyor.

Ajansspor’un haberine göre; Ralf Rangnick ile birlikte Hoffenheim’ı Alman futbolunun zirvesine taşıyan Bernhard Peters, sezon sonuna kadar 21 yaş altı milli takımının danışmanlığına getirildi.

Peters, Almanya’da yetişen Türk antrenör Levent Sürme ile birlikte U21 takımını çalıştıran Tolunay Kafkas’a destek verecek.

Ancak Peters’ın altyapıdaki rolü bununla sınırlı kalmayacak. Deneyimli spor adamı, Hamit Altıntop’un talebi doğrultusunda iki ay boyunca tüm altyapı takımlarını inceleyip detaylı bir rapor hazırladı.

Hüseyin Özkök’e bir röportaj veren Peters, yaptıklarını ve gelecek planlarını şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık iki ay süreyle altyapı takımlarını mercek altına alarak bir rapor oluşturdum. Hem antrenörlerin hem de oyuncuların organizasyon, eğitim, teknik, taktik, mental gibi, bir çok alanda geliştirilmesi gerektiğini rapor ettim. Bu konuda yapılacaklara sezonun bitiminden sonra oturulup karar verilecek.”

Milli takım yapılanmasında köklü bir değişikliğe gitmek isteyen Hamit Altıntop, futbol ve yetenek geliştirme ile antrenörlük eğitimi konularında üst düzey bir uzman olan, Almanya’ya hem hokey hem de futbolda çok sayıda hizmetlerde bulunan ve sayısız sporcu yetiştiren Bernhard Peters’e altyapı koordinatörlüğü görevini verecek.

Bernhard Peters kimdir?

Almanya’da öğretmen olarak büyük bir üne sahip olan Peters, 1960 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Köln’deki Spor Üniversitesi’nde tamamlayan Peters, daha 23 yaşındayken Crefelder HTC kulübünde hokey şubesinin başına geçti.

1985-2006 yılları arasında Almanya Hokey Federasyonu bünyesinde antrenörlük yapan Peters, işe altyaş gruplarını çalıştırarak başladı. Altyapıda kazandığı şampiyonlukların ardından 2000 yılında Almanya erkek hokey milli takımının başına geçti.

Almanya, Peters yönetiminde 2002 ve 2006 yıllarında Dünya Şampiyonası’nı kazandı. Hokeyde zirveyi gören Peters, 2006 yılında branş değiştirerek futbola geçmeye karar verdi.

Peters, o dönemde bölgesel ligde mücadele eden, fakat iddialı bir projeyle yola çıkan Hoffenheim’da Spor ve Gençlik Gelişim Departmanı’nın başına geçti. Ralf Rangnick yönetimindeki Hoffenheim’ın üç yılda Bundesliga’ya tırmanmasında büyük rol oynadı.

Almanya A milli takımında Joachim Löw’e danışmanlık da yapan Peters, 2014-2018 yılları arasında Hamburg’da sportif direktörlük görevini yürüttü. Taktik uzmanı olarak ün yapan Peters, disipline ve fizik kondisyona verdiği önemle de tanınıyor.

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