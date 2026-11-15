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Eski millî futbolcu Christoph Kramer, Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Millî Takımı'nın gelişim yolunda attığı ilk adımlardan duyduğu heyecanı dile getirdi.

POWWOW Sports Festivals kapsamında düzenlenen bir basın toplantısında konuşan eski Bundesliga oyuncusu, millî takımın izlediği yolu benimsediğini söyledi. Kramer'e göre Klopp, millî takım teknik direktörlüğündeki ilk haftalarında genel olarak çok iyi bir iş çıkardı.

Kramer'e göre "mevcut dönemde en önemli şey", Almanya Millî Takımı'nın taraftarları arkasına alması ve onlarla bir bağ kurması. Klopp'un canlı ve açık iletişimiyle bu konuda iyi bir örnek oluşturduğunu belirten Kramer, "Jürgen Klopp bir milyon röportaj veriyor ve bunların bir milyonu da iyi" dedi.

Saha içinde de ilk ilerleme işaretleri görülüyor. Eski futbolcu, sınırlı antrenman imkânlarına rağmen millî takımın "bu yolda ulaşabileceği noktaya kadar geldiği" görüşünde. "Bir şeylerin başlatıldığını görebiliyorsunuz."

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Kramer'e göre Klopp, Almanya'da genel olarak sahip olduğu olumlu itibarın da etkisiyle göreve getirilmesinin ardından "Alman futbolunun çok ihtiyaç duyduğu" heyecanı kısa sürede yarattı. Kramer, bu dönemde Almanya Millî Takımı'nın içinde ve çevresinde iyi bir atmosfer olmasının "kıl payı alınan 2-1'lik bir galibiyetten çok daha değerli" olduğunu söyledi.

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Almanya Millî Takımı, Uluslar Ligi'nde çeyrek finale nasıl yükselir?

Klopp yönetiminde oynanan beş maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alındı. Uluslar Ligi'nde üçüncü sırada bulunan Almanya Millî Takımı, pazartesi akşamı Hollanda'yı yenmesi hâlinde sıralamada yükselebilir ve çeyrek finale çıkmayı garantileyebilir.

Kramer, ilk kez 2018'de düzenlenen turnuvaya pek ilgi duymuyor: "Ben muhtemelen başka bir dönemin insanıyım. Bugün bile burada nasıl üst lige çıkıldığını, alt lige düşüldüğünü ya da kupanın nasıl kazanıldığını bilmiyorum. Bir noktada yarı final ve final oynandığını anladım. Ama Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası daha önemli."