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Bart DHanis

Çeviri:

Milli takım teknik direktörü Xavi, Hollanda Milli Takımı’nda bir oyuncu için şimdiden çok büyük endişe duyuyor

Xavi'nin Frenkie de Jong için büyük endişe duyduğu, gazeteci Jordi Grau'nun Gol a Gol programında aktardığına göre biliniyor. Yeni milli takım teknik direktörü, Hollanda Milli Takımı'nın orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili iki nedenle kaygılı.

Xavi, iki hafta önce Hollanda Futbol Federasyonu tarafından Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Eski orta saha oyuncusu, De Jong'u Barça'da birlikte geçirdikleri dönemden tanıyor.

De Jong şu anda, geçen sezonun sonunda yaşadığı diz sakatlığından kurtulmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nda şiddetli ağrılar ve iğnelerle oynadı; bu nedenle durum daha da kötüleşmiş olabilir.

Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu için iki nedenle büyük endişe duyuyor. İlk olarak sakatlığın kendisi konusunda. Bu rahatsızlığın kendiliğinden geçmeme ihtimali var ve De Jong'un ameliyat olması gerekebilir. Bu durumda iyileşme süreci aylar daha sürebilir.

Yeni milli takım teknik direktörü, De Jong'un Barcelona'daki durumu konusunda da endişeli. Kulüp, oyun kurucunun Dünya Kupası'nda sakatlığıyla oynamaya devam etmesinden memnun değil. Teknik direktör Hansi Flick de bu nedenle kaptanlık bandını elinden aldı.

De Jong, Hollanda Milli Takımı formasıyla şu ana kadar yetmiş maça çıktı. Bu karşılaşmalarda iki gol kaydetti.

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