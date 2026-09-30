Milli takım teknik direktörü Xavi Hernández, çarşamba günü Guus Til'i ilk etapta Hollanda Milli Takımı'na çağırmayarak hata yaptığını söyledi. Justin Kluivert'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından PSV'li oyuncu ekibe dahil oldu ve Mexx Meerdink gibi Xavi üzerinde şimdiden harika bir izlenim bıraktı. Perşembe günü iki oyuncunun da Yunanistan'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor (20.45).

Til, Almanya'ya karşı oynanan maçta (1-1) bitime yedi dakika kala oyuna girmişti, ancak Sırbistan karşısında yaklaşık 25 dakika süre aldı. Belgrad'da oyuna girişinden yalnızca iki dakika sonra Zambiya doğumlu oyuncu, Meerdink'in golüne yaptığı asistle büyük değer kattı. Meerdink, ilk yarı bitmeden de ağları havalandırmıştı (1-2).

"O kadar iyi oynuyor ki" diyerek başladı Xavi, NOS'a Til hakkında konuşurken. "Oynamayı hak ediyor. Ona, onunla ilgili yanlış değerlendirme yaptığımı söyledim. Bu konuda dürüst olmalıyım. Listede yoktu ama antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. O tam bir profesyonel."

Til gibi Meerdink de ilk etapta Xavi'nin kadrosunda yer almıyordu. Xavi, AZ'nin forvetini AS Roma yıldızı Donyell Malen'in kadrodan çıkmasının ardından çağırdı. "Ondan çok memnunum. Çok mütevazı, çok çalışıyor ve takım için çok koşuyor. Gol atması tesadüf değil."

"O çok mutlu ve ben de onun adına çok mutluyum" diyen Xavi, Meerdink'in bir 'duygu rollercoaster'ı içinde olabileceğini anlayabildiğini söyledi. "Ama onun için işler iyi gidiyor, çok mütevazı. Çok çalışıyor, bu yüzden diğerleri gibi onun da oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum."

Son olarak Xavi, perşembe akşamı oynanacak maça da değindi. "Hissiyat, biraz daha iyi oynamamız gerektiği yönünde. Bunu şu ana kadarki maçların ikinci yarılarında daha iyi anladık. Şimdi bu seviyeyi baştan itibaren korumayı umuyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz" dedi Xavi.

Hollanda, şu anda UEFA Uluslar Ligi grubunda ikinci sırada yer alıyor. Hollanda, Sırbistan galibiyetinin yanı sıra Almanya ile berabere kalırken, Yunanistan Augsburg'da dikkat çekici bir 0-1 galibiyet aldı. Bundan üç gün önce ise eski FC Utrecht forveti Tasos Douvikas'ın 95. dakikadaki golü sayesinde yine Sırbistan'ı mağlup etmişti (1-2).



