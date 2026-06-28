Milli takım teknik direktörü Steve Clark, son derece hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından İskoçya milli takımından derhal istifa etti

Steve Clark, İskoçya milli takımının teknik direktörlüğünden derhal istifa etme kararı aldı. The Tartan Army, bu Dünya Kupası’nda hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi ve Hırvatistan’ın Gana’yı 2-1 mağlup etmesinin ardından turnuvadan kesin olarak elendi.

İskoçya, Fas, Brezilya ve Haiti ile birlikte zorlu bir gruba düşmüştü. Clark'ın takımı, turnuvaya Haiti'yi 1-0 yenerek oldukça zorlu bir başlangıç yaptı.

Bu sonuç, gol farkını artıramadıkları için hemen endişe yarattı. Fas’a (0-1) ve Brezilya’ya (0-3) karşı alınan mağlubiyetlerin ardından, İskoçya’nın yetersiz kaldığı artık kesinleşti.

-3'lük gol farkıyla elde edilen üç puan, en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak 32'li tura yükselmek için yeterli değil. Clarke, 2019'dan beri İskoçya'nın teknik direktörlüğünü yürütüyordu ve geçen ay sözleşmesini tam dört yıl uzatmıştı.

62 yaşındaki Clarke, yazdığı mesajda, “Bu vedanın en duygusal yanı oyuncularım için; onlar olmasaydı 2019’dan bugüne kadar biriktirdiğimiz anıların hiçbirine sahip olamazdık,” dedi.

"Onlar aldıkları tüm övgü ve hayranlığı hak ediyorlar ve onların teknik direktörü olmak benim için gerçek bir onurdu. Burada olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim ve halefime başarılar dilerim," dedi Clarke.

Clarke yönetiminde İskoçya iki Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. En büyük başarı ise Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmekti; İskoçlar bunu 1998’den beri başaramamıştı. İskoçya Futbol Federasyonu, Clarke’ı “tarihinin en başarılı milli takım teknik direktörü” olarak nitelendiriyor.







