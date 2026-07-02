Milli takım teknik direktörü Nagelsmann, Alman Futbol Federasyonu’ndan dikkat çekici bir talep aldı

Julian Nagelsmann’ın Alman Futbol Federasyonu’nun milli takım teknik direktörü olarak geleceği pamuk ipliğine bağlı. Sky Sport’a göre, federasyon, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası eleme sürecinin ardından 38 yaşındaki teknik direktöre acilen kendi kararını verip istifa etmesini tavsiye etti.

Perşembe günü Frankfurt’ta üç buçuk saatten fazla süren bir kriz toplantısı düzenlendi. Toplantıya Nagelsmann’ın yanı sıra DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler ve Hans-Joachim Watzke de katıldı.

Sky Sport’a göre Nagelsmann, toplantı sırasında Dünya Kupası’ndan erken elenmenin nedenlerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Yöneticiler ise daha sonra, milli takım teknik direktörünün hayal kırıklığı yaratan performansların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtmişler.

Medya kuruluşu ayrıca, Nagelsmann’a kendi isteğiyle istifa etme seçeneği sunulduğunu da bildirdi. Eğer bunu reddederse, DFB onu görevden almayı planlıyor. Ayrıca milli takım teknik direktörüne yaklaşık yedi milyon avroluk bir tazminat paketi teklif edildiği ve kendisine düşünme süresi tanındığı belirtildi.

Kesin bir kararın en geç önümüzdeki hafta başında alınması bekleniyor. Neuendorf, maçın ardından elenmenin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ve Alman Futbol Federasyonu’nun bu durumu sonuçsuz bırakamayacağını ima etmişti.

Bu arada gazeteci Ben Jacobs’a göre DFB, şimdiden bir halef arayışına girmiş durumda. Muhabir, federasyonun Nagelsmann ile üç yılın ardından yollarını ayırmaya karar verdiğini ve Jürgen Klopp’un onun yerine geçmesi için en büyük favori olduğunu bildiriyor.

Klopp, 2025 yılının başından beri Red Bull grubunda çalışıyor ve futbol organizasyonu içinde koordinatörlük görevini üstleniyor. MagentaTV’ye verdiği bir röportajda, eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü kısa süre önce, henüz geleceği hakkında düşünmediğini ve bu konuyla ilgili açıklama yapmak için doğru zamanın gelmediğini belirtti.

Jacobs ise Klopp’un Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevine kesinlikle açık olduğunu belirtiyor.