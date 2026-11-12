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Mark van Bommel, Kevin De Bruyne'nin PSV'ye olası transferi hakkında konuştu. Belçika Millî Takımı Teknik Direktörü, Eindhoven ekibinin oyun tarzının Napoli'nin orta saha oyuncusuna uygun olduğunu düşünüyor.

Van Bommel, VTM'ye yaptığı açıklamada, "Kararı kendisi vermeli ama buradan çok uzakta yaşamıyor ve Hollanda futbolu ona uygun" dedi.

"Hücum futbolu oynamaları, her zaman futbol oynamak istemeleri... Bu ona tam uyuyor."

PSV, 35 yaşındaki De Bruyne'yi ocak ayında Eindhoven'a getirmek istiyor. İlginin karşılıklı olduğu belirtiliyor ancak PSV'nin henüz Napoli ile anlaşmaya varması gerekiyor.

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Belçikalı oyuncunun Napoli'deki sözleşmesi sezon sonuna kadar sürüyor. Eindhoven ekibi ise onu sözleşmesi bitmeden transfer etmek istiyor.

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Van Bommel de futbolculuk kariyerinin sonunda İtalya'dan Eindhoven'a transfer olmuştu. 2012 yazında AC Milan'dan PSV'ye geçmiş ve burada bir sezon daha oynamıştı.

Yorumcu Marc Degryse de PSV'ye transfer fikrine sıcak bakıyor. "Bence orada çok mutlu olabilir; evine daha yakın olması da bunda etkili."

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Degryse sözlerini şöyle sürdürdü: "İşin ailevi yönü bu, ama sportif açıdan da orada kendini tamamen gösterebilir."

Yorumcu, PSV ile Club Brugge arasındaki Şampiyonlar Ligi maçına (1-2) işaret etti. "PSV sadece hücumu düşünüyor. Bunu geçen hafta Club Brugge karşısında da gördük."