Xavi pazartesi günü Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak görevine gerçekten başlarken, Mark van Bommel de Belçika Milli Takımı’yla ilk antrenmanını geride bıraktı. Belçika medyası, sahada antrenmanı gerçekten tamamlayan yalnızca küçük bir grubun yer aldığı samimi bir ortam gözlemledi.

Bunun nedeni, çok sayıdaki Belçikalı milli oyuncunun bu hafta sonu kulüpleri adına hâlâ tam bir maç oynamış olmasıydı. Bu yüzden dört kalecinin yanı sıra antrenman sahasında yalnızca Romelu Lukaku, Mika Godts, Zeno Debast, Malick Fofana, Romeo Lavia, Dodi Lukebakio ve Diego Moreira yer aldı. Yani çok sayıda hücum oyuncusu vardı ve Van Bommel de ağırlıklı olarak bitiricilik çalışmaları tercih etti.

Het Nieuwsblad’ın dikkat çektiği üzere, “Van Bommel bu işi daha çok yardımcılarına bıraktı.” “Başta eski kanat oyuncusu Boudewijn Zenden olmak üzere, çalışmanın büyük bölümünü o üstlendi ve bazı hücumcularla şimdiden iyi bir bağ kurduğu açıkça görüldü. Ancak diğer yardımcılar Maarten Martens ve Reinier Robbemond da kendi işlerini yaptı.”

“Peki ya teknik direktörün kendisi? Olan biteni biraz uzaktan izledi. Yani gözlem yaptı; böyle bir ilk antrenmanda asla kötü bir fikir değildir. Yine de Van Bommel zaman zaman bir oyuncuyu yanına ayrı olarak aldı. Örneğin Romelu Lukaku’yla Hollandalı teknik adam yaklaşık iki dakika konuştu ve atmosfer son derece rahattı. Hatta biraz şakalaştılar bile.”

Dolayısıyla Mika Godts için de bu antrenman, geçen yaz Kırmızı Şeytanlar’ın Dünya Kupası kadrosunda yer almamasının ardından yeni teknik direktörün gözüne hemen girme fırsatıydı. Paris Saint-Germain’in bu yaz Ajax’tan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu ise henüz silinmez bir izlenim bırakmadı.

Het Nieuwsblad, “Mika Godts’un iki dakika içinde önce dikkatsizce yardımcı antrenör Robbemond’a vurup ardından bir direği ortadan ikiye ayırması kahkahalara neden oldu. Nişanı henüz tam olarak ayarlanmış değil” ifadelerini kullandı. Gazete daha önce de, Leandro Trossard’ın hâlâ ayrı çalışması ve Jérémy Doku’nun ise kadroda hiç yer almaması nedeniyle Godts için süre alma ihtimalinin bulunduğunu vurgulamıştı.

Van Bommel, gelecek cuma Belçika’yla Uluslar Ligi’ne İtalya deplasmanındaki maçla başlayacak. Ardından Fransa, Türkiye ve yine Fransa ile karşılaşacak.