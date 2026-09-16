Mark van Bommel, cuma günü Belçika Milli Takımı’ndaki ilk kadrosunu açıklayacak ancak Axel Witsel’e (37) çağrı yapmayacak. 140 kez Belçika Milli Takımı formasını giyen futbolcu, milli takım kariyerine nokta koydu.

Witsel, Mayıs 2023’te de Kızıl Şeytanlar’a veda ettiğini açıklamış, ancak daha sonra yeniden geri dönmüştü. Geçen yaz da Rudi Garcia’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Şimdi ise Witsel kesin olarak veda ediyor.

Witsel, Instagram’da “Bu kez gerçekten zamanı geldi. Milli takım kariyerime son verme kararı aldım” diye yazdı. “Gençlere ve yeni nesle yer açmanın zamanı geldi.”

“On sekiz yıl boyunca kendimi tamamen vermek benim için büyük bir onurdu. On sekiz yaşında başladığımda, bu kadar çok şey başarabileceğimi asla düşünemezdim. Her halükarda inanılmaz anlar yaşadık!”

“Taraftarlara teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma, tüm teknik direktörlerime ve federasyon içinde, yakından ya da uzaktan, bütün bu yıllar boyunca gelişimime katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Takıma gelecekte çok başarılar diliyorum. Geleceğin parlak olduğuna inanıyorum. Sizi seviyorum Belçika” ifadelerini kullandı Witsel.

Hafta başında Matz Sels (34) de milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Van Bommel ile yaptığı görüşme de fikrini değiştirmesine yetmedi. Kaleci, Dünya Kupası kadrosunda yer almamasının yarattığı acının ardından yeni bir hayal kırıklığı yaşama riskini artık almak istemeyerek bu kararı verdi.

Thibaut Courtois da Belçika’nın Nations League’deki ilk maçlarını oynayacağı yaklaşan milli ara döneminde müsait olmayacağını bildirdi. Daha sonra, Avrupa Şampiyonası elemeleri gündeme geldiğinde ise Courtois yeniden Belçika forması giymek istiyor.