Julian Nagelsmann milli takım teknik direktörü olarak yılda tahmini altı milyon euro maaş alırken ve başlangıçta 2028'e kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından iddiaya göre yaklaşık yedi milyon euro tazminat almışken, halefi Klopp ise artık yıllık yedi milyon euro maaşla bunun üzerine çıktı ve böylece milli takım teknik direktörleri tarihindeki sıralamanın zirvesine yerleşti.

Böylece 59 yaşındaki teknik adam, milli takım teknik direktörlerinin dünya çapındaki karşılaştırmasında habere göre ikinci sırada yer alıyor. Tartışmasız şekilde en çok kazanan isim ise İtalyan Carlo Ancelotti. 67 yaşındaki teknik adam, Mayıs 2025'te Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Real Madrid'deki görevini sonlandırmıştı. Ancelotti, Eflatun-Beyazlılar'da yılda 11 milyon euroya kadar kazanıyordu, Brezilya'daki maaşı ise yaklaşık 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ancelotti ve Klopp'un ardından ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino 6,8 milyon euroyla, İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel ise altı milyon euroyla sıralanıyor. İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından maaşını daha önceki iki milyon eurodan beş milyon euroya çıkardı. Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörü Lionel Scaloni 2,3 milyon euro kazanırken, Avusturya'nın Alman takım patronu Ralf Rangnick iki milyon euro alıyor.

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Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörü olarak Red Bull'dakinden belirgin şekilde daha az kazanıyor

Klopp için DFB'ye geçiş, önceki duraklarına kıyasla mali açıdan da bir gerileme anlamına geliyor. Daha önce Red Bull'da küresel futbol şefi olarak tahmini 12 milyon euro kazanıyordu, FC Liverpool'daki temel maaşı ise son olarak 18 milyon euro seviyesindeydi.

Böylece milli takım teknik direktörü olarak daha az kazanan tek yıldız teknik adam o değil. Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane artık 3,6 milyon euro kazanıyor; Real Madrid'de bu rakam bir zamanlar 12 milyon euroydu. Portekiz'in teknik direktörü Jorge Jesus, Al-Nassr'daki 12 milyon euronun ardından şimdi dört milyon euro alıyor.

Bu arada Almanya'nın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinin teknik direktörleri, Klopp'un kazancının belirgin şekilde gerisinde kalıyor: Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi üç milyon euro kazanıyor, Yunanistan'dan Ivan Jovanovic 900 bin euro alıyor ve Sırbistan'ın teknik direktörü Veljko Paunovic yılda 650 bin euro elde ediyor.