Milli Takım’da teknik direktörlük görevi için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Bahis oranlarında büyük bir değişiklik: Bahisçilere göre Conte, Mancini’yi geride bıraktı

Önce teknik direktör, sonra antrenör. İtalyan Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünü belirlemek gibi önemli bir karar vermekle görevlendirilen Federasyon Başkanı Giovanni Malagò’nun planı budur. İlk isim belirlendikten sonra, FIGC Başkanı “geri kalanının daha az karmaşık” olacağını düşünüyor; yani, daha önce de İtalyan Milli Takımı’nın başında bulunmuş olan iki büyük aday, Antonio Conte ve Roberto Mancini arasındaki rekabetin çözülmesi. Snai ve Sisal’ın bahis analistlerine göre oranlarda büyük bir tersine dönüş yaşandı: Nitekim şu anda Antonio Conte, 2,00’dan 1,72’ye düşerken, Roberto Mancini ise 2 katı oranla ikinci sırada yer alıyor. Diğer tüm adaylar ise çok geride kalmış durumda ve hepsi çift haneli oranlarla sunuluyor. Sanal podyumun son basamağını, Roma ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan deneyimli Claudio Ranieri (12,00) kaplarken, “aday” olarak adı geçen Pep Guardiola’nın oranı bahis tutarının 33 katı, yeni teknik direktör Simone Inzaghi ile aynı oranda.



