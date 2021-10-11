Trabzonspor'a yıldız oyuncusu Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Slovak yıldız, Fenerbahçe maçında forma giyebilecek mi?

Abdullah Avcı yönetiminde 2021-22 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, henüz Süper Lig'de yenilgi yüzü görmezken ilk sekiz maçında 18 puan toplamayı başardı.

Mevcut tabloda sıralamanın ikinci sırasında yer alan bordo-mavililere Slovakya Millî Takımı'ndan kötü haber geldi.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Marek Hamsik, millî maçta sakatlandı.

Hamsilk'ten Trabzonspor'a kötü haber

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.

Ancak ilk yarının sonlarında sakatlanan Hamsik, maça devam edemedi ve 41. dakikada oyundan alındı. Hamsik'in yerine eski Trabzonsporlu Matus Bero oyuna dahil oldu.

Ayrıca Hamsik, Hırvatistan karşısında Slovakya'nın ilk golünün asistini yapan oyuncu olmuştu.

Hamsik, Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla alakalı henüz Trabzonspor veya Slovakya tarafından resmî bir açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla yıldız oyuncunun Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında sahada olup olamayacağı şimdilik bilinmiyor.

Trabzonspor'u neler bekliyor?

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 17 Ekim tarihinde ligin lideri Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ardından bordo-mavili ekip, sezona iyi bir başlangıç yapamayan Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

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