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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Çeviri:

Milli maç arası Barcelona'da dengeleri değiştirdi: Hamza Abdülkerim, Raphinha'nın krizinden faydalanıyor

H. Abdelkarim
Raphinha
G. Jesus
Barcelona
La Liga
Mısır
Brezilya
İspanya

Ve ayrıca Jesus

Milli ara, Hansi Flick'in önünde önemli bir uyarı bıraktı. Raphinha, sağ uyluğunun arka bölgesinde küçük bir kas ödemiyle Barcelona'ya döndü. Her ne kadar tıbbi tetkikler ciddi bir sakatlık ihtimalini ortadan kaldırmış olsa da, bu durum teknik ekibi İspanya La Liga'da oynanacak Getafe maçında oyuncuyu dinlendirmeye itebilir.

Raphinha'yı dinlendirme ihtimali, Barcelona'yı bekleyen yoğun bir fikstürün gölgesinde geliyor. Bu fikstür, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Paris Saint-Germain karşısında oynanacak iki kritik mücadelenin yanı sıra, ayın 25'inde Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico maçını da içeriyor. Bu da oyuncuların efor yönetimini Flick ve yardımcı ekibi için bir öncelik haline getiriyor.

Raphinha bu sezon Barcelona'nın kadrosunda vazgeçilmez bir unsurdu ve takımın tüm maçlarına ilk 11'de başladı. Ancak Getafe karşılaşmasında muhtemel yokluğu, Flick'e hücum hattında başka isimlere, başta Brezilyalı Gabriel Jesus olmak üzere, şans verme fırsatı tanıyabilir.

Gabriel Jesus, yaz döneminde Manchester City'den Barcelona'ya geldi ve yeni takımına hızlı bir şekilde uyum sağlamayı başardı. Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmaması sonrası milli aradan yararlanarak Barcelona'da kalıp fiziksel hazırlığını artırmak için çalıştı.

Brezilyalı forvet, önceki karşılaşmalardaki süreleri boyunca imzasını attı; oyuna sonradan girdikten sonra ikinci yarıda iki gol kaydetti ve böylece Raphinha'nın muhtemel yokluğunda Getafe karşısında ilk 11'de forma giyme fırsatını yakalamanın güçlü adaylarından biri oldu.

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Hamza Abdülkerim fırsatını bekliyor

Aynı zamanda, hücum hattını güçlendirmek için Flick'in önünde bir başka seçenek olarak Hamza Abdülkerim'in adı öne çıkıyor. Genç Mısırlı forvet, şu ana kadar yalnızca sınırlı dakikalarla yetinmesinin ardından A takımda daha fazla fırsat elde etmeye çalışıyor.

Hamza, son milli ara süresince Mısır A Milli Takımı'yla ilk golünü atmasının ardından Barcelona'ya yüksek bir moralle dönüyor. Ayrıca kulüple sözleşmesini uzatması ve A takımın hesapları içinde kalması, yeni dakikalar elde etme şansını güçlendiriyor.

Gabriel Jesus, Flick'in hesaplarında ondan önde görünse de, Getafe karşılaşmasının koşulları Hamza'ya sahne alma fırsatı verebilir. Özellikle ceza sahası içindeki varlığı ve hücumları sonuçlandırma yeteneğiyle öne çıkan tam bir forvet olması, dinlendirilmesi kesinleşmesi halinde Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için sunulan alternatiflerden biri olmasını sağlıyor.

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