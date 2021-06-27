Euro 2020’den sonra Galler formasına veda edeceği söylenen Bale, Danimarka maçının ardından bu iddiaları yanıtladı.

Geleceğine yönelik bir karar vermesi gerektiğini söyleyen Gareth Bale, bu kararını Euro 2020’den sonra açıklayacağını, aksi takdirde olayların büyüyebileceğini dile getirmişti. Bu da Galli yıldızın Euro 2020’den sonra milli formaya veda etmeyi düşündüğü şeklinde yorumlanmıştı.

Neler söylendi?

Ancak Danimarka karşılaşmasının ardından S4C’ye konuşan Bale, “Futbol oynamaya devam ettiğim süre boyunca Galler forması giyeceğim.” dedi ve bu iddiaları yalanladı.

“Oynamaya devam etmek istiyorum. İnsanlar sürekli saçma sorular sorup duruyorlar anak ben Galler için oynamaktan büyük keyif alıyorum.”

“Dünya Kupası’na katılmak için de mücadele ediyoruz. Yapmamız gereken şey, burada kazandığımız tecrübeyi oraya aktarmak. Kendimize güvendiğimizde iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum ve bence Dünya Kupası’na da katılabiliriz.”

Danimarka’ya 4-0 mağlup olarak son dokuz yıldaki en ağır mağlubiyetini alan Galler’de teknik direktör Robert Page de Bale’in dediklerine hak verdi. Gareth Bale, Danimarka maçının son maçı olup olmadığı sorulunca basın toplantısını terk etmişti.

“Maçtan sonra soyunma odasındaki diğer oyuncularım gibi Bale de bir hayal kırıklığı yaşıyordu.”

“Maçtan sonra geleceğiyle ilgili sorulan bir soruyu neden cevaplasın ki? Bence bu düşüncesizce sorulmuş bir soruydu, sahadan mağlubiyetle ayrılmış bir oyuncuya sorulmaması gerekirdi. Öyle anlarda duygular en üst seviyelerde yaşanır ve bence Bale de düşüncelerini toparlamak adına toplantıyı terk etmekle iyi yaptı.”

Bale’i neler bekliyor?

2020-21 sezonunu Tottenham’da kiralık olarak geçiren ve tüm kulvarlarda 16 gol kaydeden Bale, Real Madrid’e geri dönecek. Galli yıldızın İspanyol deviyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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