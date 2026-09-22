Real Madrid'de tüm gözler Vinicius Junior'a çevrilmiş durumda. Sezon başından bu yana oyuncunun performansı etrafında giderek büyüyen tartışmalar, takımının Metropolitano Stadı'nda 2-1 kaybettiği ve oyuncunun hayal kırıklığı yaratan bir görüntü sergilediği Atletico Madrid derbisinde zirveye ulaştı.

Bu mağlubiyet, özellikle milli ara yaklaşırken ve Vinicius'un mevkisi için ona rakip olabilecek seçenekler arasında Diomande'nin de bulunmasıyla, oyuncunun ilk on birdeki geleceği hakkında soru işaretleri doğurdu.

"Cadena SER" radyosuna göre, Vinicius'un takım arkadaşlarından bir kısmı, sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Arsenal'in kendisiyle anlaşarak onu Premier Lig'in en parlak yıldızlarından biri olarak sunma isteği nedeniyle, oyuncunun yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmasını bekliyordu.

Radyo, oyuncunun takım arkadaşlarının onun Arsenal'e transferinin gerçekleşeceğine ikna olduklarını, ancak transferin sonunda tamamlanmadığını belirtti.

Habere göre, Real Madrid soyunma odasında Vinicius'un aslında kulüpten ayrılmadığı, ancak zihinsel olarak kulüpten uzaklaştığı yönünde bir kanı hâkim.

Takım içinde arkadaşlarının kendisine olan saygısı sürse de sahadaki performansındaki düşüş, özellikle onun konumuna ve son yıllarda kulüpte üstlendiği role yaraşır bir katkı bekleyen Santiago Bernabeu taraftarının güvenini yeniden kazanmasının zorluğu göz önüne alındığında, etrafındaki baskıyı artırıyor.

Milli ara yaklaşırken tüm gözler, mevkisi için beklenen rekabet göz önünde bulundurulduğunda, Jose Mourinho'nun Vinicius hakkında alacağı karara çevrilmiş durumda. Dolayısıyla Brezilyalı kanat oyuncusunun ilk on bire dönüşü, müsabakaların yeniden başlamasıyla en çok takip edilen konulardan biri hâline gelecek.