Millî ara geri döndü: Türkiye, Cebelitarık karşısında fark arıyor

Liglere bir süre ara, şimdi sahne millî takımların.

Kasım ayındaki millî ara birtakıma acımasızlıklarla başladı. Perşembe Rusya evinde Güney Kıbrıs'ı 6-0, Almanya ise sahasında Lihtenştayn'ı 9-0 mağlup etmeyi başardı.

Şimdi sıra Türkiye'de.

A Millî Takım, 2020 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta mücadelesinde bu akşam saat 20.00'de Cebelitarık'ı konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.

Türkiye'nin farklı kazanması neden önemli?

A Millî Takım'ın da tıpkı Rusya ve Almanya'nın yaptığı gibi farka koşması gerekiyor. Çünkü play-off'a kalma şansının artması için tarz bir skora ihtiyacı var.

Zira milliler, -5 averaj geride olduğu Norveç'i averaj olarak geride bırakırsa, son maçta Hollanda'nın Norveç'e kaybetmemesi yeterli olacak. Tabii Türkiye'nin son maçta Karadağ'ı da mağlup etmesi gerekecek.

Norveç, eğer Letonya'yı yenerse bu galibiyette alacağı skor da önemli. İskandinav ülkesi eğer Letonya'ı tek farkla mağlup ederse, millî takımın Cebelitarık'a altı fark atması gerekecek.

Norveç iki farklı üstünlükle galip gelirse bu kez Türkiye'nin yedi farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek.

Stefan Kuntz ile üçüncü maç

Türkiye, Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak.

Kuntz yönetiminde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri

İki takımnın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz.

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche.