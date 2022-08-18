Milli ara 2022-23: Milli maçlar ne zaman ve hangi turnuvalar var?

Bu yılki milli futbol takviminde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası da yer alacak. Dev organizasyon, 20 Kasım 2022'de Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başlayacak.
Dünya Kupası elemeleri tamamlandıktan sonra taraftarlar, Katar'daki turnuva başlamadan önce, Eylül ayında UEFA Uluslar Ligi grup maçlarını izleyecekler.
GOAL Türkiye ile bir sonraki milli turnuvanın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği hakkında tüm tarihleri öğrenelim.
2022-23 sezonunda milli ara ne zaman?
Milli ara ne zaman başlayacak?
Milli ara ne zaman bitecek?
Eylül 19, 2022
Eylül 27, 2022
Kasım 20, 2022
Aralık 18, 2022
Mart 20, 2023
Mart 28, 2023
Haziran 12, 2023
Haziran 20, 2023
Haziran 12, 2023
Haziran 16, 2023
Katar, Dünya Kupası'na Kasım ve Aralık aylarında ev sahipliği yapacağı için bu sezon milli ara takviminde alışılmadık bir tablo olacak.
Sezonun ilk milli arasına 19 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasında çıkılacak. Bu tarihleri takiben, 20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası düzenlenecek.
Dev organizasyonun ardından, Mart 2023'te milli ara geri dönecek ve EURO 2024 elemeleri için heyecan başlayacak.
Haziran ayında, Gold Cup ile Asya Kupası için yeniden bir milli ara olacak.
2022-23 sezonunda kadın futbolunda milli ara ne zaman?
Milli ara ne zaman başlayacak?
Milli ara ne zaman bitecek?
Ağustos 29, 2022
Eylül 6, 2022
Ekim 3, 2022
Ekim 11, 2022
Kasım 7, 2022
Kasım 15, 2022
Şubat 13, 2023
Şubat 22, 2023
Nisan 3, 2023
Nisan 11, 2023
Temmuz 10, 2023
Temmuz 18, 2023
Temmuz 20, 2023
Ağustos 20, 2023
Kadın futbolunda, erkek futboluna kıyasla daha fazla milli ara var.
2022-23 sezonunda kadın futbolunda toplamda 5 ara verilecek ve ilki 29 Ağustos 2022'de başlayıp 6 Eylül 2022'de sona erecek.
Temmuz ayında Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda doruk noktasına ulaşılmasının ardından gelecek yıl için yapılacak büyük bir etkinlik için daha geri sayım başladı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı Temmuz 2023'te başlayacak.