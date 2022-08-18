Milli ara 2022-23: Milli maçlar ne zaman ve hangi turnuvalar var?

Milli turnuva tarihlerinin tam listesi - takviminize not alın, bu bir Dünya Kupası sezonu!

Bu yılki milli futbol takviminde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası da yer alacak. Dev organizasyon, 20 Kasım 2022'de Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başlayacak.

Dünya Kupası elemeleri tamamlandıktan sonra taraftarlar, Katar'daki turnuva başlamadan önce, Eylül ayında UEFA Uluslar Ligi grup maçlarını izleyecekler.

GOAL Türkiye ile bir sonraki milli turnuvanın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği hakkında tüm tarihleri öğrenelim.

2022-23 sezonunda milli ara ne zaman?

Milli ara ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitecek? Eylül 19, 2022 Eylül 27, 2022 Kasım 20, 2022 Aralık 18, 2022 Mart 20, 2023 Mart 28, 2023 Haziran 12, 2023 Haziran 20, 2023 Haziran 12, 2023 Haziran 16, 2023

Katar, Dünya Kupası'na Kasım ve Aralık aylarında ev sahipliği yapacağı için bu sezon milli ara takviminde alışılmadık bir tablo olacak.

Sezonun ilk milli arasına 19 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasında çıkılacak. Bu tarihleri takiben, 20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası düzenlenecek.

Dev organizasyonun ardından, Mart 2023'te milli ara geri dönecek ve EURO 2024 elemeleri için heyecan başlayacak.

Haziran ayında, Gold Cup ile Asya Kupası için yeniden bir milli ara olacak.

Getty

2022-23 sezonunda kadın futbolunda milli ara ne zaman?

Milli ara ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitecek? Ağustos 29, 2022 Eylül 6, 2022 Ekim 3, 2022 Ekim 11, 2022 Kasım 7, 2022 Kasım 15, 2022 Şubat 13, 2023 Şubat 22, 2023 Nisan 3, 2023 Nisan 11, 2023 Temmuz 10, 2023 Temmuz 18, 2023 Temmuz 20, 2023 Ağustos 20, 2023

Kadın futbolunda, erkek futboluna kıyasla daha fazla milli ara var.

2022-23 sezonunda kadın futbolunda toplamda 5 ara verilecek ve ilki 29 Ağustos 2022'de başlayıp 6 Eylül 2022'de sona erecek.

Temmuz ayında Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda doruk noktasına ulaşılmasının ardından gelecek yıl için yapılacak büyük bir etkinlik için daha geri sayım başladı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı Temmuz 2023'te başlayacak.