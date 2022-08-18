Milli ara 2022-23: Milli maçlar ne zaman ve hangi turnuvalar var?

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Lionel Messi Argentina Campeon Finalissima 01062022Getty Images
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Milli turnuva tarihlerinin tam listesi - takviminize not alın, bu bir Dünya Kupası sezonu!

Bu yılki milli futbol takviminde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası da yer alacak. Dev organizasyon, 20 Kasım 2022'de Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başlayacak.

Dünya Kupası elemeleri tamamlandıktan sonra taraftarlar, Katar'daki turnuva başlamadan önce, Eylül ayında UEFA Uluslar Ligi grup maçlarını izleyecekler.

GOAL Türkiye ile bir sonraki milli turnuvanın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği hakkında tüm tarihleri öğrenelim.

2022-23 sezonunda milli ara ne zaman?

Milli ara ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman bitecek?

Eylül 19, 2022

Eylül 27, 2022

Kasım 20, 2022

Aralık 18, 2022

Mart 20, 2023

Mart 28, 2023

Haziran 12, 2023

Haziran 20, 2023

Haziran 12, 2023

Haziran 16, 2023

Katar, Dünya Kupası'na Kasım ve Aralık aylarında ev sahipliği yapacağı için bu sezon milli ara takviminde alışılmadık bir tablo olacak.

Sezonun ilk milli arasına 19 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasında çıkılacak. Bu tarihleri takiben, 20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası düzenlenecek.

Dev organizasyonun ardından, Mart 2023'te milli ara geri dönecek ve EURO 2024 elemeleri için heyecan başlayacak.

Haziran ayında, Gold Cup ile Asya Kupası için yeniden bir milli ara olacak.

England Celebration euro 2022Getty

2022-23 sezonunda kadın futbolunda milli ara ne zaman?

Milli ara ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman bitecek?

Ağustos 29, 2022

Eylül 6, 2022

Ekim 3, 2022

Ekim 11, 2022

Kasım 7, 2022

Kasım 15, 2022

Şubat 13, 2023

Şubat 22, 2023

Nisan 3, 2023

Nisan 11, 2023

Temmuz 10, 2023

Temmuz 18, 2023

Temmuz 20, 2023

Ağustos 20, 2023

Kadın futbolunda, erkek futboluna kıyasla daha fazla milli ara var.

2022-23 sezonunda kadın futbolunda toplamda 5 ara verilecek ve ilki 29 Ağustos 2022'de başlayıp 6 Eylül 2022'de sona erecek.

Temmuz ayında Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda doruk noktasına ulaşılmasının ardından gelecek yıl için yapılacak büyük bir etkinlik için daha geri sayım başladı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı Temmuz 2023'te başlayacak.

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