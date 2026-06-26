Militão tehlike sinyali veriyor: Japonya, tarihinin en iyi formunda

Brezilyalı savunma oyuncusu Éder Militão, Brezilya milli takımındaki takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulunarak, önümüzdeki Pazartesi günü ABD’nin Houston kentinde 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında oynanacak Japonya milli takımıyla yapılacak maçta gerçek ve zorlu bir sınava hazır olmalarını istedi.

Diz arkasındaki sakatlık nedeniyle bu Dünya Kupası'nda Seleção kadrosunda yer almayan İspanyol Real Madrid'in savunma oyuncusu, geçen Ekim ayında Tokyo'da oynanan dostluk maçında Brezilya'nın Japonya'ya 3-2'lik skorla aldığı şaşırtıcı yenilgiyi yedek kulübesinden izlemişti. Geçtiğimiz Ekim ayında Tokyo’da oynanan bu hazırlık maçı, iki takımın tarihindeki ilk “Samuray” galibiyetine sahne olmuştu. Japonya ise geçtiğimiz Mart ayında kendi sahası Wembley’de İngiltere’yi 1-0 yenerek sürprizlerine devam etmişti.

ESPN’in aktardığına göre, Brezilyalı yıldız Japonya’nın gösterdiği gelişmeden büyük hayranlık duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bence Japonya şu anda tarihinin en iyi yıllarını yaşıyor ve hem takım sistemi hem de oyuncuların bireysel becerileri açısından tarihlerinin en önemli dönemlerinden birini geçiriyor. Birlik olmayı başardılar, yıllar içinde inanılmaz bir gelişme kaydettiler ve şimdi Dünya Kupası'nda rekabetin tam ortasında olduklarını kanıtlıyorlar."

Militao’nun bu açıklamaları, Samuraylar’ın Hollanda’nın ardından G6 Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak üst üste üçüncü kez Dünya Kupası eleme turlarına yükselmesinin ardından geldi.

Teknik direktör Hajime Moriyasu’nun takımı, bu Dünya Kupası’nda taktiksel esneklik ve yüksek mücadele gücü sergiledi; açılış maçında Hollanda karşısında iki kez geriye düşmelerine rağmen heyecan verici bir beraberlik (2-2) elde ettiler, ardından Tunus’u 4-0’lık skorla ezip geçtiler ve dün Perşembe günü İsveç ile 1-1 berabere kaldılar.

Saldırı geçişlerinde üstün hıza dayanan bu dinamik oyun tarzı, Real Madrid'li savunma oyuncusunu en çok endişelendiren unsur oldu. Oyuncu, şu uyarıda bulundu: "Son derece dikkatli ve uyanık olmalıyız. Onlar koşmayı asla bırakmıyorlar ve eğer bir gol fırsatı yakalarlarsa tereddüt etmezler. Mükemmel bir taktik disipline sahipler ve sahada sonuna kadar kendilerini adayan oyuncuları var."

Japonların tehlikesine dair endişelere rağmen, Militão, Samba Dansçıları’nın bu Dünya Kupası’nda ileriye gitme şansları konusunda iyimser görünüyor. Özellikle de Brezilya, tıpkı Japonya gibi grup aşamasında 7 gol atmayı başardı, ancak kalesinde sadece tek bir gol yedi.

Brezilya, İskoçya’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup ettikten sonra, Haiti’ye karşı da aynı skorla galip gelmiş ve turnuvanın açılış maçında Fas ile 1-1 berabere kalarak 3. Grubu lider olarak tamamladı. Bu durum, Militão’nun konuşmasını açık bir iyimserlikle sonlandırmasına neden oldu: “Son derece eminim. Oynadığımız her maçta gözle görülür bir gelişme gösteriyoruz ve olumlu bir sonuç elde edip Japonya engelini aşmak için gerekli tüm unsurlara sahibiz.”