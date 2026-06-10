Milano, RedBird endişeli değil: spor direktörü ve teknik direktör hakkında sızan bilgiler

Bir yandan Milano’nun yanı sıra İtalya’nın çeşitli şehirlerinde protestoların patlak vermesiyle taraftarlar arasında büyük bir kargaşa yaşanırken, diğer yandan Milan, yeni yönetim yapısının belirlenmesi ve 2026/2027 sezonunun teknik yönetimine ilişkin bu çıkmaz aşamada endişeli bir tavır sergilemiyor. Cardinale ve RedBird, taleplere uygun adayları bulmak için headhunter firmalarına başvuruyor.





Mantık, bu haftanın belirleyici olacağını söylüyor. Glasner teknik direktörlük koltuğunun en büyük favorisi olurken, Rangnick ise spor direktörü ve gençlik sektöründeki çeşitli pozisyonların seçiminde de geniş karar yetkisine sahip futbol direktörü rolü için en güçlü aday olarak görülüyor.