Milano, Newcastle’ın Tomori’ye yoğun ilgisi: İngiliz stoper hakkında sızan bilgiler

Tomori ve Milan, vedalaşma sinyalleri. İngiliz stoper, 2028’de sona erecek olan sözleşmesini yenilemedi; bu, kulübün ona olan güveninin giderek azaldığının açık bir işaretidir. Amorim'e göre, eski Chelsea oyuncusu yeni teknik projenin merkezinde yer almıyor; kulüp ise en az 15 milyon euro gelir elde etmeyi umarak ayrılık için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, eski teknik direktörü Lampard'ın çalıştırdığı Coventry'nin oyuncuya yoğun ilgi gösterdiğini aktarmıştık, ancak ilgilenen tek İngiliz kulübü bu değil: Footballinsider247.com'a göre, Newcastle da oyuncuya büyük ilgi gösteriyor.