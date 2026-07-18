Milano, Leeds’in Musah için yaptığı teklif: Amorim’in önerisi

Amorim’in bu ilk kamp aşamasında en dikkatle izlediği oyuncular arasında şüphesiz Amerikalı orta saha oyuncusu Yunus Musah yer alıyor. Eski Valencia oyuncusu, Atalanta’ya kiralandığı sezonunda o kadar kötü bir performans sergilemiş ki Dünya Kupası kadrosuna girememişti; şimdi ise ekstra bir motivasyonla kendini kanıtlamaya çalışıyor. İngiliz kaynaklara göre, Leeds son günlerde oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı: hem menajerleriyle hem de Milan ile ön görüşmeler yapıldı. Şu anda Aldo Rossi Caddesi’ndeki kulübe somut bir teklif gelmemiş olsa da, kulüp, yeni teknik kadro tarafından değerlendirme aşamasında olduğu için orta saha oyuncusunu bu aşamada mutlaka satmak zorunda olmadığını yineledi.