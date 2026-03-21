Milano, Leao'nun sakatlığı söz konusu değil: Peki Portekiz şimdi ne yapacak? İki seçenek

Dün aldığı darbe nedeniyle Milan-Torino maçını kaçıracak olan Leao'nunbugün yapılan muayeneleri, adduktor kasında herhangi bir yırtık olmadığını ortaya koydu: Rahat bir nefes alındı; Portekizli oyuncunun sorunu ciddi değil, ancak bugün Max Allegri'nin kadrosunda yer almıyor. Hedef, ligin ara vermesinin ardından Napoli maçına yetişmesini sağlamak.





PORTEKİZLİ OYUNCU ŞİMDİ NE YAPACAK? - Mart ayı sonunda Meksika ve ABD ile oynanacak hazırlık maçları için Leao'yu kadroya çağıran Portekiz Milli Takımı, şu anda iki yol izleyebilir: ya Allegri'nin kararına uyarak Rossoneri'nin 10 numarasını kadrodan çıkarabilir ya da onu normal şekilde kadroya çağırıp, kendi sağlık ekibi tarafından tıbbi kontrole tabi tutabilir ve sonuçlara göre karar verebilir.



