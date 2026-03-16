Milano, Leao'nun Lazio maçındaki istatistikleri felaket

Rafael Leao, Milan’ın Lazio’ya karşı aldığı ve Scudetto mücadelesinde adeta bir teslimiyet gibi görünen yenilginin başlıca sorumlusu olarak gösteriliyor. Sofascore'un verilerine göre, Portekizli oyuncu dün 4 top kaybı yaşadı, 0 dribbling denemesi yaptı ve bunların hiçbirini başaramadı. Defansif aşamada ısrarcı bir performans sergiledi (0 top kapma ve 0 top kesme) ve XG değeri çok düşüktü: 0,22. Sadece iki şut çekti.