Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
SS Lazio U20 v ACF Fiorentina U20 - Primavera 1Getty Images Sport

Çeviri:

Milano, Kirovski Primavera için bir transferi tamamlamak üzere: Lazio’dan Calvani geliyor

AC Milan
Lazio
Transfers

Milano’da Primavera kadrosunu güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Milan geleceğe bakıyor ve 2026/2027 sezonu için Primavera kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Jovan Kirovski, çok ilgi çekici görülen bir genç oyuncu için Enzo Raiola ile birkaç kez temasa geçti: Söz konusu oyuncu, Lazio’da forma giyen 2008 doğumlu sol bek Lorenzo Calvani. Oyuncu ile anlaşma sağlandı ve şimdi Milan, kaliteli ve gelecek vaat eden bu takviye için Lazio ile de anlaşmayı tamamlamak üzere.


Sky’ın haberine göre, görüşmeler ileri bir aşamada ve önümüzdeki saatler içinde anlaşma sağlanabilir.

Reklam