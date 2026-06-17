Milano, Kirovski Primavera için bir transferi tamamlamak üzere: Lazio’dan Calvani geliyor

Milan geleceğe bakıyor ve 2026/2027 sezonu için Primavera kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Jovan Kirovski, çok ilgi çekici görülen bir genç oyuncu için Enzo Raiola ile birkaç kez temasa geçti: Söz konusu oyuncu, Lazio’da forma giyen 2008 doğumlu sol bek Lorenzo Calvani. Oyuncu ile anlaşma sağlandı ve şimdi Milan, kaliteli ve gelecek vaat eden bu takviye için Lazio ile de anlaşmayı tamamlamak üzere.





Sky’ın haberine göre, görüşmeler ileri bir aşamada ve önümüzdeki saatler içinde anlaşma sağlanabilir.