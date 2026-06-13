Milano, Jaissle Glasner'e meydan okudu: Rossoneri'nin teknik direktörlük koltuğu için bahis oranları düştü

Milan'ın teknik direktör koltuğu hâlâ boş: Rossoneri zaman kazanıyor, işi bitirmek için acele etmiyor gibi görünüyor ve çeşitli olası "adaylar"la görüşmelerini sürdürüyor. Ve böylece, Matthias Jaissle'ye giden yol gibi, kapalı olmasa da uykuya dalmış gibi görünen seçenekler aniden yeniden gündeme geliyor: genç Alman teknik direktör, Milan'ın teknik direktörlüğü için yeniden ciddi bir aday haline geldi, öyle ki Planetwin365 ve Goldbet'in bahis analistlerine göre anlaşma oranı 4,00'e düştü. Sadece yirmi dört saat önce Jaissle'nin Allegri'nin halefi olma ihtimalinin 20,00 olduğu düşünülürse, bu durumun ne kadar önemli olduğu anlaşılır.





Oliver Glasner yine de açık ara favori (1,40), ancak Al-Alhi ile iki Asya Şampiyonası kazanan Rangnick'in gözdesi Jaissle, rekabete girdi. Diğer adaylar arasında Mauricio Pochettino (6,00) biraz geride kalıyor, ancak bu "seçim"de hala sürprizler olabilir.