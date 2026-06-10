Milano, iki Serie A kulübü Jashari için yoğun bir baskı uyguluyor ancak geleceğiyle ilgili kararı net

Zor günler geçiren Milan'dan kaçış mı? Tam olarak değil, buna karşı çıkanlar da var. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz Ardon Jashari: İsviçreli orta saha oyuncusu, Atalanta'nın en önemli ve öncelikli transfer hedeflerinden biri. Dea'nın yeni sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Jashari'nin uzun süredir hayranı; hatta Rossoneri'de görev yaptığı dönemde onu Juventus'a transfer etmek istemişti. Serie A'da, İsviçre milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan orta saha oyuncusuyla ilgilenen bir başka kulüp de Roma.





Oyuncuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Jashari sadece bir sezonun ardından Milan'dan ayrılmak niyetinde değil. Özellikle hem takım hem de kişisel olarak, sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması ve 14 maçta sadece 1 asist kaydetmesi nedeniyle bu kadar kötü geçen bir sezonun ardından.