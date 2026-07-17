Milano, Hırvatistan’dan: Ibrahimovic, Modric’i iki kez aradı: olayın canlandırılması

Hırvat spor gazetesi 'Sportske Novosti'ye göre, Zlatan Ibrahimović - RedBird ve Gerry Cardinale adına Milan'ın Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan - son günlerde, geçen sezonu Rossoneri formasıyla geçirdikten sonra şu anda serbest statüde olan 1985 doğumlu yıldız Luka Modrić'i iki kez aradı ve Milan camiasındaki herkesin onun takımda kalmasını ve dolayısıyla gelecek sezon için sözleşmesini yenilemesini istediğini vurguladı. Bu arada, oyuncunun menajeriyle bir görüşme ayarlandı: Modrić, takımda kalmak için kesin teknik ve sportif garantiler istiyor; “Şeytan”ın sadece turnuvaya katılmakla kalmayıp, şampiyonluğu hedeflemesini istiyor.