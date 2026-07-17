Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

Çeviri:

Milano, Hırvatistan’dan: Ibrahimovic, Modric’i iki kez aradı: olayın canlandırılması

AC Milan

Milano’da Modric’in kesin cevabı büyük bir merakla bekleniyor: Ibrahimovic sahaya çıkıyor

Hırvat spor gazetesi 'Sportske Novosti'ye göre, Zlatan Ibrahimović - RedBird ve Gerry Cardinale adına Milan'ın Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan - son günlerde, geçen sezonu Rossoneri formasıyla geçirdikten sonra şu anda serbest statüde olan 1985 doğumlu yıldız Luka Modrić'i iki kez aradı ve Milan camiasındaki herkesin onun takımda kalmasını ve dolayısıyla gelecek sezon için sözleşmesini yenilemesini istediğini vurguladı. Bu arada, oyuncunun menajeriyle bir görüşme ayarlandı: Modrić, takımda kalmak için kesin teknik ve sportif garantiler istiyor; “Şeytan”ın sadece turnuvaya katılmakla kalmayıp, şampiyonluğu hedeflemesini istiyor. 

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin