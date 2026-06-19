Milano, Guernier imza için kulüp merkezinde: Birmingham’dan kalıcı transfer olarak geliyor

Aurelien Guernier, bu yaz transfer döneminde Milan Futuro’nun ilk transferi oldu. Genç İngiliz forvet, dün Milano’ya geldi ve sağlık kontrollerini başarıyla geçti. 2007 doğumlu oyuncu için Milan, Strasbourg ile ortak bir transfer operasyonu planlayan Chelsea’yi geride bıraktı.





2007 doğumlu oyuncu, 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşmesini imzalamak üzere Milan’a geldi. Geçtiğimiz sezon İngiltere’de Birmingham City’nin U18 ve U21 takımlarında forma giydi. Lig ve kupa maçlarında toplam 25 maça çıkan oyuncu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Forvet pozisyonunda oynayan oyuncu, sahada hücum hattının tüm pozisyonlarında görev alabilir.