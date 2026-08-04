Milano, Franco Baresi'yi son yolculuğuna uğurladı: Binlerce taraftar ve futbol efsaneleri duygusal bir vedada

Binlerce kişi bugün İtalya'nın moda başkenti Milano'nun sokaklarında, geçen hafta hastalıkla verdiği çetin mücadelenin ardından 66 yaşında hayatını kaybeden efsanevi defans oyuncusu, Milan'ın eski kaptanı Franco Baresi'yi son yolculuğuna uğurlamak için toplandı.

Milano'nun kalbindeki tarihi Sant'Ambrogio Kilisesi, İtalyan ve dünya futbolunun efsanelerinden oluşan seçkin bir topluluğun katıldığı görkemli bir cenaze törenine ev sahipliği yaptı. Bu tablo, merhumun bu popüler oyunun tarihindeki istisnai konumunu yansıttı.

Ölümsüz bir efsane

Baresi, dünya futbol tarihinin en büyük defans oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Milan'ı 15 sezon boyunca aralıksız olarak kaptanlık pazubandıyla yönetti; bu süre zarfında Rossoneri forması altında 719 resmi maça çıktı ve 33 gol kaydetti. Başarılar ve şampiyonluklarla dolu bir kariyere sahip oldu.

Merhum İtalyan stoper, Milan ile 18 kupa kaldırdı. Bunların arasında 6 İtalya Ligi (Serie A) şampiyonluğu, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İtalya Süper Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası ve buna ek olarak 2 Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor.

Uluslararası düzeyde ise Baresi, İtalya Milli Takımı'nı 81 uluslararası maçta temsil etti ve İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nı kazanan altın kadronun bir parçasıydı.

İstisnai bir tören ve futbol yıldızlarının katılımı

Milan, olağanüstü kariyerine bir takdir olarak Baresi'yi 2020 yılında kulübün onursal başkanı olarak atadı. Ayrıca futbolu bıraktıktan sonra 6 numaralı forması kalıcı olarak emekliye ayrıldı; bu, onun Rossoneri taraftarlarının kalbindeki özel yerini yansıtan nadir bir adımdı.

Cenaze törenine İtalyan ve dünya futbolunun efsanelerinden dikkat çeken bir katılım oldu. Bunların arasında Milan'ın bir diğer efsanesi Paolo Maldini, Hollandalı Marco van Basten, Hollandalı Clarence Seedorf, İtalyan Roberto Baggio ve Alessandro Costacurta yer aldı. Bu, yuvarlak topun yıldızlarından farklı kuşakları bir araya getiren duygusal bir tablo oldu.

Milan'ın mevcut takımı yeni sezon için hazırlık turnesi kapsamında Avustralya'da bulunmasına rağmen, turnede yer almayan bazı A takım oyuncuları uğurlama törenine katıldı. Bunların arasında taziyelerini sunmaya özen gösteren Amerikalı forvet Christian Pulisic de vardı.

Milan'ın, önümüzdeki çarşamba günü ezeli rakibi Inter'e karşı oynayacağı hazırlık maçından önce merhum kaptanının anısını yad etmesi planlanıyor; bu, köklü kulübün tarihinin en büyük simgelerinden birine yönelik bir anma jesti olacak.