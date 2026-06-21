Milano: FIGC genel kurulu öncesinde kulüpler arasında düzenlenen akşam yemeğine kimse katılmadı

Milan, yönetimde büyük bir belirsizlik dönemini yaşamaya devam ediyor; zira görevden alınmalarının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen ne Igli Tare ne de Geoffrey Moncada’nın yerlerine henüz birileri atanmadı. Ruben Amorim seçildi ve görevi resmen açıklandı, ancak sportif direktörlük ve teknik direktörlük pozisyonları hâlâ boş durumda. Aslında spor departmanı, kurumsal düzeyde bile bugün gerçek bir referans noktasına sahip değil.





La Gazzetta dello Sport’un bu sabahki haberine göre, yeni Federasyon Başkanı’nın seçileceği FIGC genel kurulu öncesinde kulüpler arasında düzenlenecek gayri resmi akşam yemeğine, Milan’dan hiçbir üst düzey yönetici katılmayacak. Roma’daki toplantıya başkan Paolo Scaroni’nin kesin olarak katılacağı, Gerry Cardinale’nin de katılma ihtimalinin olduğu belirtiliyor.