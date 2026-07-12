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Estupinan MilanGetty Images

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Milano, Estupinan tek sezonun ardından takımdan ayrılıyor: Aston Villa onu kadrosuna katmak istiyor

AC Milan
Transfers

Milan, yönetim kadro dışı bırakılacak oyuncular konusunda da çalışmalarını sürdürüyor: Estupinan, Premier League’e geri dönebilir

Pervis Estupinan, Milan’daki ilk sezonunda beklentileri büyük ölçüde boşa çıkardı. Öyle ki, sadece on iki ay sonra takımdan ayrılabilir. Matteo Moretto’nun eski Brighton oyuncusu hakkındaki yorumu şöyle: “Bu yaz transfer döneminde Milan’dan ayrılabilecek bir oyuncu var, o da Estupinan. Onun transfer piyasasında olduğunu biliyorsunuz; Milan, onunla ilgili teklifleri dinleyecek ve son saatlerde Estupinan için şartları ve rakamları soran bir kulüp ortaya çıktı. Milan, Estupinan’ı yaklaşık 20 milyon avroya transfer etmişti. Bu kulüp Aston Villa. Aston Villa bir ön görüşme yaptı; şu anda resmi bir yazılı teklif yok, ancak transferin gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek için taraflar arasında kesinlikle temaslar oldu."

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